ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Нікополі вбили відому волонтерку: допомагала бійцям з початку війни

Новость на русском → Нікополь, Вівторок 13 квітня 2021 12:23
У Нікополі вбили відому волонтерку: допомагала бійцям з початку війни Колаж РБК-Україна: В Нікополі вбили волонтера Анжелу Мончинську
Автор: Світлана Мащенко

У Нікополі Дніпропетровської області сталося жорстоке вбивство. Жінку з численними травмами доставили в лікарню, де вона померла. НП сталася в ніч на 12 квітня. Пізніше з'ясувалося, що загибла - відома волонтерка Анжела Мончинська.

Згідно з даними поліції, 51-річна жінка так і не прийшла до тями.

Підозрюваного у злочині вже затримали - ним виявився 25-річний житель Нікопольського району.

"12 квітня о 5:40 до чергової частини Нікопольського районного управління поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги про те, що в травматологічне відділення з тілесними ушкодженнями будівлі по вул. Електрометалургів доставили жінку, яка від отриманих травм померла", - йдеться в повідомленні.

Зараз правоохоронці з'ясовують всі деталі події.

У Нікополі вбили відому волонтерку: допомагала бійцям з початку війни

Фото: Місце вбивства волонтера (dp.npu.gov.ua)

Як пишуть місцеві ЗМІ, загибла Анжела Мончинська зробила дуже багато для української армії. З самого початку війни разом з іншими волонтерами вона їздила на фронт, возила військовим продукти та інші необхідні речі.

У ветеранському середовищі її дуже добре знали і поважали. Анжела нагороджена медаллю "За вірність українському народові".

У Нікополі вбили відому волонтерку: допомагала бійцям з початку війниУ Нікополі вбили відому волонтерку: допомагала бійцям з початку війниУ Нікополі вбили відому волонтерку: допомагала бійцям з початку війниУ Нікополі вбили відому волонтерку: допомагала бійцям з початку війни

Фото: Анжела Мончинська допомагала військовим з самого початку війни (nikopolpravda.com.ua)

Раніше ми писали про смерть відомого волонтера і КВКшника.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Події Нікополь волонтер преступления
LITE
Рамадан 2021: найкращі привітання зі святом в прозі, віршах та листівках
Рамадан 2021: найкращі привітання зі святом в прозі, віршах та листівках