У Нікополі вбили відому волонтерку: допомагала бійцям з початку війни
У Нікополі Дніпропетровської області сталося жорстоке вбивство. Жінку з численними травмами доставили в лікарню, де вона померла. НП сталася в ніч на 12 квітня. Пізніше з'ясувалося, що загибла - відома волонтерка Анжела Мончинська.
Згідно з даними поліції, 51-річна жінка так і не прийшла до тями.
Підозрюваного у злочині вже затримали - ним виявився 25-річний житель Нікопольського району.
"12 квітня о 5:40 до чергової частини Нікопольського районного управління поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги про те, що в травматологічне відділення з тілесними ушкодженнями будівлі по вул. Електрометалургів доставили жінку, яка від отриманих травм померла", - йдеться в повідомленні.
Зараз правоохоронці з'ясовують всі деталі події.
Фото: Місце вбивства волонтера (dp.npu.gov.ua)
Як пишуть місцеві ЗМІ, загибла Анжела Мончинська зробила дуже багато для української армії. З самого початку війни разом з іншими волонтерами вона їздила на фронт, возила військовим продукти та інші необхідні речі.
У ветеранському середовищі її дуже добре знали і поважали. Анжела нагороджена медаллю "За вірність українському народові".
Фото: Анжела Мончинська допомагала військовим з самого початку війни (nikopolpravda.com.ua)
Раніше ми писали про смерть відомого волонтера і КВКшника.