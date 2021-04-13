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В Никополе убили известную женщину-волонтера: помогала бойцам с начала войны

Новина українською → Никополь, Вторник 13 апреля 2021 12:23
В Никополе убили известную женщину-волонтера: помогала бойцам с начала войны Коллаж РБК-Украина: В Никополе убили волонтера Анжелу Мончинскую
Автор: Светлана Мащенко

В Никополе Днепропетровской области произошло жестокое убийство. Женщину с многочисленными травмами доставили в больницу, где она скончалась. Происшествие случилось в ночь на 12 апреля. Позже выяснилось, что погибшая - известный волонтер Анжела Мончинская.

Согласно данным полиции, 51-летняя женщина так и не пришла в сознание.

Подозреваемого в преступлении уже задержали - им оказался 25-летний житель Никопольского района.

"12 апреля в 5:40 в дежурную часть Никопольского районного управления полиции поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что в травматологическое отделение с телесными повреждениями из здания по ул. Электрометаллургов доставили женщину, которая от полученных травм скончалась", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют все детали происшествия.

В Никополе убили известную женщину-волонтера: помогала бойцам с начала войны

Фото: Место убийства волонтера (dp.npu.gov.ua)

Как пишут местные СМИ, погибшая Анжела Мончинская сделала очень много для украинской армии. С самого начала войны вместе с другими волонтерами она ездила на фронт, возила военным продукты и различные необходимые вещи.

В ветеранской среде ее очень хорошо знали и уважали. Анжела награждена медалью "За верность украинскому народу".

В Никополе убили известную женщину-волонтера: помогала бойцам с начала войныВ Никополе убили известную женщину-волонтера: помогала бойцам с начала войныВ Никополе убили известную женщину-волонтера: помогала бойцам с начала войныВ Никополе убили известную женщину-волонтера: помогала бойцам с начала войны

Фото: Анжела Мончинская помогала военным с самого начала войны (nikopolpravda.com.ua)

Ранее мы писали про смерть известного волонтера и КВНщика.

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