У Нікополі рятувальники зняли з дерева вагітну багатодітну матір: була на висоті 10 метрів

Потерпіла 28-річна дама, сидячи на гілках дерева, ризикувала впасти з висоти в будь-який момент.

Також з'ясувалося, що жінка не тільки очікує народження дитини, але вже є багатодітною матір'ю.

Щоб спустити городянку з дерева, яке росте біля житлового будинку, рятувальники скористалися висувної триколінної драбини.

"Майже щодня рятувальники знімають з дерев котів, і це вже звична ситуація. Проте сьогоднішній виклик, що надійшов до надзвичайників Дніпропетровщини, не міг не спантеличити", - зізнаються в ДСНС.

Що загнало жінку в положенні на гілки на таку висоту, врятована вирішила залишити в таємниці.

У Нікополі вагітна опинилася на дереві й не могла самостійно спуститися - довелося викликати рятувальників (фото: facebook.com/MNSDNE)