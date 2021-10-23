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У Нікополі рятувальники зняли з дерева вагітну багатодітну матір: була на висоті 10 метрів

Автор: Володимир Костирін

У місті Нікополь рятувальники отримали незвичайний виклик з проханням допомогти вагітній, яка знаходилася високо на дереві - на рівні 4-го поверху (а це близько 10-11 метрів). Майбутня мама, яка опинилася в непростій ситуації, ніяк не могла самостійно спуститися вниз.

Про це 23 жовтня передали в прес-службі ДСНС у Дніпропетровській області.

Потерпіла 28-річна дама, сидячи на гілках дерева, ризикувала впасти з висоти в будь-який момент.

Також з'ясувалося, що жінка не тільки очікує народження дитини, але вже є багатодітною матір'ю.

Щоб спустити городянку з дерева, яке росте біля житлового будинку, рятувальники скористалися висувної триколінної драбини.

"Майже щодня рятувальники знімають з дерев котів, і це вже звична ситуація. Проте сьогоднішній виклик, що надійшов до надзвичайників Дніпропетровщини, не міг не спантеличити", - зізнаються в ДСНС.

Що загнало жінку в положенні на гілки на таку висоту, врятована вирішила залишити в таємниці.

У Нікополі вагітна опинилася на дереві й не могла самостійно спуститися - довелося викликати рятувальників (фото: facebook.com/MNSDNE)

Раніше повідомлялося, що взимку під Львовом рятувальники доставили в лікарню породіллю на всюдиході, до якої лікарі не могли дістатися 5 днів через величезні замети.

Нагадаємо також, одного разу в Одесі чоловік застряг на дереві, рятуючи кішку.

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НікопольДСНС