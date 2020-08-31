У Нікополі школярки жорстоко побили свою однолітку: ногами по спині і животі

У Нікополі Дніпропетровської області школярки жорстоко побили свою однолітку. Дівчатка повалили свою жертву на землю і били її ногами по животу і спині.

Інцидент стався в суботу, 29 серпня, й відео побиття хуліганки самі розмістили в соціальних мережах. Дівчатками відразу зацікавилася поліція, повідомили на сайті місцевої громадської організації "Прихист".

"Після того, як одна з них повалила потерпілу на підлогу, продовжила бити її кулаками по голові, а її подружки "додали" бідній дівчині ще й кілька ударів ногами по спині та по животу. Це кричущий випадок дитячої агресії, особливо враховуючи той факт, що відео події самі "бійці" опублікували у своєму instagram-профілі. Просимо компетентні органи розібратися в ситуації та притягнути до відповідальності всіх причетних до цього правопорушення", - розповіли в повідомленні.

Крім того, з'ясувалося, що це не поодинокий випадок нападу на дівчинку і раніше її ровесниці вже били.

Обережно! Відео містить жорстокі сцени насильства. 18+. Подивитися можна по посиланню.

Заступник начальника місцевого відділення поліції Олексій Зозуля розповів у коментарі для ЗМІ, що всі учасники страшної бійки встановлені та дані про побиття внесено до ЄРДР, заведено справу про хуліганство. Він додав, що проводяться слідчі дії щодо даного інциденту.

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