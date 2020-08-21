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Ніби в 90-х залишилися: під Києвом неадекват жорстоко побив дівчину у всіх на очах (відео)

Бориспіль, П'ятниця 21 серпня 2020 22:20
Ніби в 90-х залишилися: під Києвом неадекват жорстоко побив дівчину у всіх на очах (відео)
Під Києвом чоловік побив дівчину (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Чоловік накинувся на дівчину на вулиці біля житлових будинків

Під Києвом чоловік напав на молоду жінку просто на вулиці серед білого дня і жорстоко побив. Інцидент стався у Борисполі на вулиці Головатого.

У мережі опублікували відео інциденту, зняте очевидцем події

Як на кадрах видно, як чоловік у чорному одязі підбігає до перехожої біля житлових будинків, яка направляється в сторону проїжджої частини вулиці. Потім він хапає дівчину і починає трясти, застосовує задушливий прийом. При цьому вирвати з її рук сумочку він навіть не намагався.

Зловмисник повалив жертву на асфальт і почав бити кулаками.

"Ти що коїш?!" - кричать люди - свідки нападу.

Невідомо, чим би все закінчилося, якби не перехожий, який підбіг на допомогу нещасній. Чоловік відштовхнув неадеквата від лежачої жінки та не дозволив втекти.

Відео можна подивитися за цим посиланням (увага - присутні сцени насильства!)

Користувачі мережі обурюються через інцидент з нападом, а також розкритикували "оператора", який знімав те, що відбувається, замість того щоб самому поспішити на допомогу постраждалій.

  • Жесть
  • А ви хто знімав відео не могли викликати поліцію чи якось налякати? А не просто спостерігати за цим і знімати на відео? Що за люди пішли, ніякого виховання!
  • Ні, щоб вийти на вулицю і відірвати дурня, потрібно стояти та знімати
  • Ніби в 90-х залишилися
  • А якийсь дятел ще один стояв знімав, замість того щоб вийти та допомогти, ох і народ тільки за свою дупу думають...
  • Чому таке досі допускається?!

Ніби в 90-х залишилися: під Києвом неадекват жорстоко побив дівчину у всіх на очах (відео)

Фото: скрін коментарів instagram.com/hueviy_kiev

Раніше повідомлялося, що в Одесі хлопці жорстоко побили дівчину і пробили постраждалій голову.

Нагадаємо також, що нещодавно під Львовом дівчата жорстоко побили ровесницю, а інші сміялися і знімали на відео.

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