У Києві серед білого дня розстріляли маршрутку з людьми (відео)

У Києві обстріляли маршрутку (колаж РБК-Україна)

Стрілянина сталася недалеко від станції метро "Академмістечко"

У Києві обстріляли маршрутку, яка перевозила пасажирів. Інцидент стався серед білого дня в районі Академмістечка.

В результаті події, на щастя, ніхто не постраждав. Про це 11 вересня передає "Київ Оперативний" у Facebook.

Невідомі відкрили вогонь по маршрутному автобусу №796, яка курсує між станцією метро "Академмістечко" і Бояркою.

У мережі показали кадри зі слідами обстрілу і розбитим склом в автобусі. Повідомляється, що через деякий час після стрілянини скло почало випадати.

Зазначається, що стрілянина почалася незабаром після того, як маршрутка виїхала від кінцевої зупинки біля підземки. Транспорт був наповнений пасажирами, і люди сильно перелякалися після такого обстрілу.

Ймовірно, вогонь відкрили з пневматичної зброї.

Неизвестный расстрелял маршрутку #796. Похоже, что из пневматического оружия. К счастью, никто не пострадал, но перепугались все добротно. Киев, Академгородок Опубліковано Киев Оперативный Пʼятниця, 11 вересня 2020 р.

Відео: У Києві обстріляли маршрутку біля Академмістечка

У мережі обурюються подією - громадяни пишуть, що їздити в маршрутках стає небезпечним не тільки через їх стан, а й від подібних нападів, від яких ніхто не застрахований.

Страшно і жахливо, що відбувається.

Я одного разу не перейшла в третій ряд і на другому застрягла серед тих, хто підвозить людей. Так маршрутник з першого ряду пішов на таран... Тому воно і не дивно. Влаштували там...

Мій маршрут.

Як повідомлялося, вчора у київському ТРЦ розстріляли хлопця - 25-річного постраждалого госпіталізували з простреленими ногами.

Також ми писали про те, що нещодавно в Києві неадекватний охоронець стріляв на стоянці та погрожував людям.