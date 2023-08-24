Никогда не храните картофель в этих местах - он не пролежит долго

Где лучше хранить картофель

Место, где вы храните картофель, действительно может иметь значение. Если вы сделаете это правильно, вы не только сократите количество отходов, но и сохраните вкус овоща.

Многие из нас хранят сырой картофель в пластиковых пакетах, в которых он продается, но "кульки" могут задерживать влагу, создавая среду, способствующую размножению бактерий.

Эксперт рекомендует хранить картофель в бумажном или сетчатом пакете, который обеспечит лучшую циркуляцию воздуха и замедлит порчу.

Никогда не мойте картофель

Никогда не мойте картофель перед хранением. Это может привести к попаданию влаги, которая способствует росту плесени и бактерий. Оставляйте овощ всегда сухим.

Место и температура

Лучше всего положить бумажный или сетчатый пакет с корнеплодами в темное место, например, в кухонный шкаф, поскольку прямое воздействие света побуждает картофель производить зеленый пигмент, называемый хлорофиллом.

Хотя хлорофилл сам по себе безвреден, его присутствие в картофеле может указывать на выработку соланина, который является естественным токсином. Это не только придает картофелю горький вкус, но и в больших количествах может быть вредным для употребления в пищу.

Температура также играет решающую роль. Не кладите овощ в холодильник.

Низкие температуры могут привести к тому, что крахмал в картофеле превратится в сахар, изменяя его вкус и консистенцию при приготовлении.