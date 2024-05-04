Никогда не держите эти предметы на подоконнике, иначе они могут взорваться

Какие предметы нельзя держать на подоконнике

"Аэрозоли и легковоспламеняющиеся предметы на подоконнике представляют значительную опасность, особенно в теплое время года. Солнечный свет может нагреть эти предметы до опасного уровня, что приведет к потенциальным взрывам. Отсутствие их возле окна защитит не только ваше окно, но и вас самих", - говорят эксперты.

К вещам, которые не желательно хранить на подоконнике также относятся свечи. Это объясняется тем, что прямой солнечный свет может привести к размягчению воска или даже возгоранию, что приведет к пожару. Кроме того, расплавленный воск может повредить подоконник.

"Лучше найти безопасное место для свечей, подальше от прямых солнечных лучей и легковоспламеняющихся материалов", - советуют эксперты.

Они также отметили, что часто видят, как владельцы домов размещают декоративные элементы на подоконниках, не учитывая возможности пожара.

"Такие объекты, как зеркала или любые предметы, которые имеют отражательное свойство, могут действовать как увеличительное стекло под солнечными лучами, фокусируя тепло в одной точке и зажигая материалы поблизости", - предостерегают специалисты.

Они советуют ни в коем случае не оставлять такие предметы на подоконнике, чтобы предотвратить возникновение пожара.

Также на подоконнике не стоит держать хрупкие предметы, ящики с очень мелкими вещами. Ведь внезапный ветер может приоткрыть окно и столкнуть эти предметы и разбить их или повредить.