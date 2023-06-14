Никогда не ставьте в холодильник эти продукты, иначе произойдет катастрофа

Как хранить продукты и почему это важно?

Низкая температура в холодильнике позволяет дольше сохранять свежесть блюд, хотя есть и продукты, которые легко остаются на полках гораздо дольше, например, домашнее песто, с большим слоем оливкового масла. Холодильник при условии, что он работает без сбоев, также предотвращает развитие вредоносных микроорганизмов.

Какая температура будет оптимальной?

Для каждой категории товаров она разная. Основное правило: чем ниже полка, тем там холоднее. Продукты, которые необходимо готовить при более высокой температуре, следует хранить на нижних полках. Самая высокая температура на дверце холодильника – его часто открывают и в этом месте она колеблется. Не рекомендуется хранить там йогурты, яйца и другие продукты, требующие постоянного охлаждения.

Можно ли ставить горячую еду в холодильник?

Независимо от температуры и полки в холодильнике, нельзя ставить в него кастрюлю с горячими продуктами. Если вы приготовили слишком много еды, подождите не менее 2-3 часов, чтобы блюдо полностью остыло. Она должна стать комнатной температуры, прежде чем положить ее в холодильник. Тепло от кастрюли повышает температуру в холодильнике, поэтому оборудованию потребуется больше энергии, чтобы поддерживать его охлаждение, и вы будете платить более высокие счета. Также может выйти из строя термостат.

Если вы привыкли ставить кастрюли с горячей или теплой едой в холодильник, то вскоре испортите весь холодильник, а ремонт такой техники стоит недешево. Кроме того, такие перепады температур способствуют размножению вредоносных микробов, а пар из кастрюли и конденсат может привести к обледенению холодильника.

Помните, что холодильник также не должен быть переполнен, ведь слишком много продуктов внутри может нарушить поток воздуха.

Как быстро охладить еду?

Если 2-3 часа ожидания для вас слишком много, вы можете ускорить охлаждение еды. Есть несколько способов сделать это. Вы можете поставить кастрюлю в другую емкость большего диаметра, в котором будет холодная вода и кубики льда. Такая холодная ванна будет работать очень эффективно. Если у вас нет кастрюли большего размера, вы также можете положить посуду в герметичный пищевой пакет или контейнер и налить воду с кубиками льда в закрытую раковину.

Также рекомендуется разделить пищу на более мелкие порции и поместить их в отдельные плотно закрытые контейнеры. В небольших порциях еда быстрее остынет. Если на улице холодно - еду можно охладить на балконе.