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Никогда не ставьте в холодильник эти продукты, иначе произойдет катастрофа

Фото: Что нельзя ставить в холодильник (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Если вы готовите заранее, потому что у вас мало времени на готовку, большая семья или вы не хотите каждый день заморачиваться с новым ужином, вам на помощь придет холодильник и морозильник. Однако используйте холодильник с умом - недостаточно просто поставить туда кастрюлю. Важно также правильное хранение продуктов.

Какие продукты нельзя ставить в холодильник - рассказали в издании Przyslijprzepis.

Как хранить продукты и почему это важно?

Низкая температура в холодильнике позволяет дольше сохранять свежесть блюд, хотя есть и продукты, которые легко остаются на полках гораздо дольше, например, домашнее песто, с большим слоем оливкового масла. Холодильник при условии, что он работает без сбоев, также предотвращает развитие вредоносных микроорганизмов.

Какая температура будет оптимальной?

Для каждой категории товаров она разная. Основное правило: чем ниже полка, тем там холоднее. Продукты, которые необходимо готовить при более высокой температуре, следует хранить на нижних полках. Самая высокая температура на дверце холодильника – его часто открывают и в этом месте она колеблется. Не рекомендуется хранить там йогурты, яйца и другие продукты, требующие постоянного охлаждения.

Можно ли ставить горячую еду в холодильник?

Независимо от температуры и полки в холодильнике, нельзя ставить в него кастрюлю с горячими продуктами. Если вы приготовили слишком много еды, подождите не менее 2-3 часов, чтобы блюдо полностью остыло. Она должна стать комнатной температуры, прежде чем положить ее в холодильник. Тепло от кастрюли повышает температуру в холодильнике, поэтому оборудованию потребуется больше энергии, чтобы поддерживать его охлаждение, и вы будете платить более высокие счета. Также может выйти из строя термостат.

Если вы привыкли ставить кастрюли с горячей или теплой едой в холодильник, то вскоре испортите весь холодильник, а ремонт такой техники стоит недешево. Кроме того, такие перепады температур способствуют размножению вредоносных микробов, а пар из кастрюли и конденсат может привести к обледенению холодильника.

Помните, что холодильник также не должен быть переполнен, ведь слишком много продуктов внутри может нарушить поток воздуха.

Как быстро охладить еду?

Если 2-3 часа ожидания для вас слишком много, вы можете ускорить охлаждение еды. Есть несколько способов сделать это. Вы можете поставить кастрюлю в другую емкость большего диаметра, в котором будет холодная вода и кубики льда. Такая холодная ванна будет работать очень эффективно. Если у вас нет кастрюли большего размера, вы также можете положить посуду в герметичный пищевой пакет или контейнер и налить воду с кубиками льда в закрытую раковину.

Также рекомендуется разделить пищу на более мелкие порции и поместить их в отдельные плотно закрытые контейнеры. В небольших порциях еда быстрее остынет. Если на улице холодно - еду можно охладить на балконе.

Кстати, названо самое опасное место в холодильнике, где нельзя хранить молоко.

Также читайте, где лучше всего хранить дома сыр, чтобы он был свежим и не плесневел.

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