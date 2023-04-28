Никогда не сажайте эти растения рядом, если хотите получить хороший урожай

Учитывайте размер растений

Все огородные растения примерно одинакового размера имеют одинаковые потребности в освещении. Сажать очень высокие виды рядом с низкорослыми не стоит, потому что они будут затенять их.

Если площадь огорода не позволяет развести эти культуры по разным углам участка, тогда вариантом станет высадка низкорослых растений в отдельный ряд на краю поля. Так они получат свою дозу света.

Учитывайте потребности разных культур

Некоторые растения нуждаются в большем количестве воды, а это может навредить соседним культурам. То же и с удобрениями. Поэтому учтите это при планировке грядок на огороде.

Хорошим выходом является посадка вместе растений с одинаковыми потребностями в питании и воде. Но только в том случае, если они не конкурируют друг с другом.

Растения химически вредят своим конкурентам

Растения являются аллопатическими, то есть они могут химически препятствовать жизненно важным системам других культур, с которыми они конкурируют.

Обычно такими растениями являются сорняками. Впрочем, некоторые ландшафтные и сельскохозяйственные виды оставляют после себя также аллопатические химические вещества.

Исследования в этой сфере еще недостаточны, но среди растений, которые, как считается, обладают аллопатическими свойствами, есть:

спаржа

бобы

свёкла

брокколи

капуста

огурцы

горох

соевые бобы

подсолнечники

помидоры

Какие растения нельзя сажать рядом

Грецкие орехи мешают расти помидорам, баклажанам и кукурузе. Во время посадки брокколи убедитесь, что соблюдаете правильный севооборот, поскольку брокколи может оставлять после себя вещества, которые другие крестоцветные культуры не переносят.

Люцерна способна препятствовать прорастанию даже ее собственных семян. А вот чеснок и лук мешают росту бобов и гороха, но совместимы с большинством других культур.

Избегайте следующих пар на огороде, если хотите получить урожай: