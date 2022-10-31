Никогда не делайте этого на пустой желудок, чтобы не навредить себе

Когда вы голодны, вы можете не совсем контролировать свои действия и отвечать за поступки. Например, накупите в супермаркете лишнего или наедитесь всего подряд. Поэтому старайтесь питаться регулярно, а завтрак готовьте себе максимально полноценный.
Об этом пишет Shuba.life.
Некоторые продукты могут причинить вред кишечнику, если их употреблять натощак. Избегайте в это время острых специй, таких как чили, – это раздражает желудок и подчас вызывает расстройство пищеварения.
Не следует завтракать и бананами, ведь они нарушают магниево-кальциевый баланс в организме из-за высокого содержания магния. В них также есть пектины, потому, как и груши, они тяжело усваиваются.
Йогурты вам не повредят, но и пользы не принесут. Полезные пробиотические бактерии из йогурта не имеют шансов против желудочной кислоты.
Утром откажитесь от булочек и прочей сладкой выпечки. Они вызывают быстрое повышение уровня глюкозы в крови, а затем – усиление секреции инсулина. А это создает нагрузку на поджелудочную железу и даже может увеличить риск развития диабета.
Обязательно поедите, прежде чем идти в магазин. Иначе наберете все, чего только можно.
Специалисты объясняют это действием грелина. Это гормон, который выделяется, когда мы голодны, и действует на ту часть мозга, которая отвечает за вознаграждение и мотивацию. Под его влиянием мы чувствуем голод к вредным и калорийным продуктам.
Если вы хотите получить максимальную отдачу от своих умственных способностей, вам нужно правильно насытить свой мозг.
Сложные углеводы полезны для мозга и мыслительных процессов – вы найдете их в цельнозерновых продуктах (ржаной хлеб, овсянка, отруби, крупы, макароны из пшеницы грубого помола) и в овощах, таких как горох, фасоль и чечевица.
Большое влияние на память имеет жировое соединение лецитин – следует употреблять арахис, грецкие орехи, яйца, семена льна, соевые бобы. Мозг также любит омега-3, поэтому ему подойдет жирная рыба – скумбрия, лосось, тунец, сардины.
Без пищи скорость всасывания алкоголя увеличивается и замедляется процесс его метаболизма. Это значит, что у вас будет сильнее похмелье.
Доказано, что алкоголь, выпитый натощак, хуже влияет на работу печени, почек и сердца.
Фото: Алкоголь натощак – не лучшая идея (freepik)
Читайте инструкцию на препаратах, и если на них написано "после еды", придерживайтесь этого. Что-нибудь в фармацевтических инструкциях не напишут.
Существуют и исключения, то есть препараты, которые рекомендуется принимать натощак (например, гормоны щитовидной железы), но в этих случаях на это обратит внимание назначающий врач.
Газированные напитки вредны для здоровья всегда, но их влияние еще хуже, если вы употребляете их натощак. Кислоты из напитка смешиваются с желудочными кислотами, вызывая такие проблемы, как тошнота и газы.
Если вы хотите похудеть, эффективными будут тренировки натощак. Однако для некоторых людей упражнения с пустым желудком оканчиваются плохим самочувствием после тренировки.
Эффективность вашего организма во время тренировки также будет ниже.
Если вы регулярно пьете немного черного кофе натощак, вы создаете проблемы с пищеварительной системой. Даже кофе без кофеина стимулирует выработку желудочной кислоты, а повышенное количество желудочного сока является коротким путем к изжоге, рефлюксу и неприятным спазмам в желудке.
Чай тоже не очень хорошая идея. Употребление чая натощак работает таким же образом: повышает уровень кислоты в желудке, раздражает чувствительную оболочку пищеварительного тракта, а иногда вызывает запор.
Лучше выпейте теплую воду с небольшим количеством лимонного сока и имбиря. Это будет мягко стимулировать вашу пищеварительную систему и улучшит перистальтику кишечника.
Если вам нужно решить важный вопрос, сначала что-нибудь съешьте. Гормон, выделяющийся перед едой и повышающий аппетит (он же грелин), негативно влияет как на принятие решений, так и на контроль импульсов. С бурчанием в животе мы более импульсивны, нервны и нетерпеливы.
Пищеварительная кислота, которая выделяется при жевании резинки, раздражает ваш желудок. У людей, которые часто и регулярно жуют жвачку натощак, может развиться воспаление пищеварительной системы.
Ложиться спать с ворчанием в животе – не лучшая идея. Чувство голода и низкий уровень глюкозы в крови затрудняют засыпание и делают сон некрепким, а организм часто просыпается.
Большая вероятность, что после такой ночи на следующий день вы проголодаетесь и съедите больше обычного.
Кислота, содержащаяся в цитрусовых, раздражает желудок и нагружает поджелудочную железу, которая только просыпается после ночного отдыха. Кроме того, когда желудок пуст, сахар из фруктов (фруктоза) может излишне перегружать печень.
Раньше мы писали, как правильно хранить чеснок в квартире, чтобы он не сгнил и не заплесневел.
Читайте также, как хранить продукты без холодильника при выключении электроэнергии.