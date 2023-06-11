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Никогда не делайте этого перед походом на маникюр: мастер назвала досадную ошибку

После чего нельзя делать маникюр (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Маникюр гель-лаком можно легко испортить из-за одной простой, но распространенной ошибки. Мастера часто предупреждают клиентов так не поступать, но это не всегда срабатывает.

Узнайте из материала Styler дальше, что нельзя делать.

Распространенная ошибка

В женском арсенале по уходу за собой существует одна полезная привычка, которую нужно избегать только перед маникюром - это использование крема для рук.

Действительно, в составе крема для рук содержатся масла и липиды, помогающие увлажнить кожу рук, сделать ее более мягкой и гладкой. Но это свойство может отрицательно сказаться на маникюре.

Главными проблемами использования крема перед процедурой будут:

  • нарушение сцепки с ногтевой пластиной
  • отслойка покрытия
  • некачественный маникюр из-за переувлажнения

Чтобы этого избежать, постарайтесь не использовать увлажняющие средства в день посещения мастера.

Хороший маникюр нуждается в правильной подготовке (фото: instagram.com/anandamanicure)

Что еще нельзя делать

Если вы планируете делать аппаратный маникюр, не стоит активно полоскаться в воде. Отложите банные процедуры или мойку холодильника на другой день. Если руки будут распарены, мастеру будет сложно удалить кутикулу и ороговение у ногтя фрезером.

И не стоит удивляться, если перед началом маникюра вам будут активно посыпать руки тальком. С его помощью мастера подсушивают влажную кожу рук для быстрого и эффективного результата при обработке.

Раньше мы писали, из-за каких ошибок у вас не будет держаться маникюр.

Также читайте, почему маникюр с гель-лаком может быть опасен.

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