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Никогда не делайте так в браке, иначе все разрушите. Эти ошибки "убивают" настоящую любовь

Понедельник 29 января 2024 14:13
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Никогда не делайте так в браке, иначе все разрушите. Эти ошибки "убивают" настоящую любовь Почему исчезает любовь (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Иногда даже настоящая любовь может исчезнуть, а казавшийся всем идеальным брак заканчивается разводом. К этому приводят ошибки, которые поначалу могут казаться максимально несерьезными. Впрочем, именно они все рушат.

Что не стоит делать в браке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Не забывайте о близости. Иногда партнеры отдаляются друг от друга и затем сексуальная жизнь постепенно угасает. И это приводит к потере нежных чувств, брак превращается в соседство.

Не зацикливайтесь на деньгах. Конфликты из-за финансов часто разрушают брак. Проблемы с деньгами не стоит обострять, вместе партнеры способны преодолеть все. Но если начнутся упреки и конфликты, любовь угаснет.

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Как не разрушить брак (фото: freepik.com)

Не разрешайте родительству "убить" романтику. Конечно, дети - это здорово. Но вы должны понимать, что отношения с любимым человеком не стоит ставить на второй план

Не давайте скуке победить. Со временем отношения в браке могут превращаться в спокойное дрейфование по волнам жизни. И тогда людям становится скучно, они начинают искать "огонек" на стороне - не допустите этого и не позволяйте себе потерять интерес.

Не соревнуйтесь со своим партнером. Когда в отношениях вы начинаете спорить и атаковать, свирепствовать и кричать, врать и вызывать чувство вины - это уже не о любви. Состязания и борьба с партнером приведут к тому, что вместо романтики появится ненависть.

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Как спасти отношения (фото: freepik.com)

Не скрывайте правду. Если у вас есть секреты от вашей второй половинки, а она об этом узнает, ее это обидит. Более того, постоянное умалчивание приведет к тому, что постепенно вы придете к тотальному нежеланию делиться с любимым человеком хотя бы какими-то своими мыслями.

Не воспринимайте брак как должное. Когда все хорошо, люди начинают расслабляться и думать, что так будет всегда. Но не забывайте, что над отношениями нужно постоянно работать. Потерять баланс очень легко.

Напомним, ранее мы уже называли 3 основных признака, что супруги не готовы к появлению ребенка.

Кроме того, недавно стало известно, что женщина годами лгала детям, но они раскрыли ее позорную тайну.

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