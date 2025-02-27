Никогда не сочетайте эту пищу! Какие комбинации только навредят организму?

Правильное сочетание продуктов имеет большое значение для усвоения питательных веществ и общего состояния здоровья. Есть определенные продукты, которые сочетать не стоит, потому что навредите организму.
Нутрициолог, хелс-коуч Екатерина Крупкина рассказала в интервью РБК-Украина, каких комбинаций стоит избегать, чтобы не навредить организму.
Кисломолочные продукты и мясо
Сочетание этих продуктов ухудшает усвоение железа из мяса, что может привести к дефициту этого важного микроэлемента. Если хотите получить максимум пользы, лучше употреблять их по отдельности.
Алкоголь и жирная или углеводная пища
"Когда мы употребляем алкоголь, печень занята его детоксикацией, а не переработкой жиров и углеводов", - пояснила Крупкина.
Это может привести к плохому пищеварению, ощущению тяжести и даже к накоплению жира.
Есть и удачное сочетание продуктов, которое способствует лучшему усвоению полезных веществ:
Зелень и печень
Эти продукты помогают организму получить больше железа.
Витамин D и К2
Именно они поддерживают здоровье костей. Например, витамин D содержится в печени трески, а К2 - в сырах.
Крупкина отмечает, что понимание правильных комбинаций продуктов поможет избежать проблем с усвоением питательных веществ и улучшить самочувствие.
"Просто обращайте внимание на то, как ваш организм реагирует на определенные продукты, и вы быстро поймете, какие сочетания вам подходят лучше всего", - добавила эксперт.
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