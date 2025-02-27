Никогда не сочетайте эту пищу! Какие комбинации только навредят организму?

Основные неудачные сочетания

Кисломолочные продукты и мясо

Сочетание этих продуктов ухудшает усвоение железа из мяса, что может привести к дефициту этого важного микроэлемента. Если хотите получить максимум пользы, лучше употреблять их по отдельности.

Алкоголь и жирная или углеводная пища

"Когда мы употребляем алкоголь, печень занята его детоксикацией, а не переработкой жиров и углеводов", - пояснила Крупкина.

Это может привести к плохому пищеварению, ощущению тяжести и даже к накоплению жира.

Что сочетать полезно?

Есть и удачное сочетание продуктов, которое способствует лучшему усвоению полезных веществ:

Зелень и печень

Эти продукты помогают организму получить больше железа.

Витамин D и К2

Именно они поддерживают здоровье костей. Например, витамин D содержится в печени трески, а К2 - в сырах.

Крупкина отмечает, что понимание правильных комбинаций продуктов поможет избежать проблем с усвоением питательных веществ и улучшить самочувствие.

"Просто обращайте внимание на то, как ваш организм реагирует на определенные продукты, и вы быстро поймете, какие сочетания вам подходят лучше всего", - добавила эксперт.

Вам будет интересно прочитать