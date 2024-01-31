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Гинеколог назвала препараты, которые на самом деле ничего не лечат: список

Среда 31 января 2024 07:24
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Гинеколог назвала препараты, которые на самом деле ничего не лечат: список Какие препараты в гинекологии на самом деле не лечат (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Елена Арендар

Некоторые популярные в Украине препараты на самом деле не имеют доказательного терапевтического действия на пациентов. В народе такие средства принято называть фуфломицинами. Врачи единогласно советуют избегать этих "лекарств", потому что толку от них ноль.

О том, какие препараты являются фуфломицинами в гинекологии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию гинеколога Елены Арендар в Instagram.

Фуфломицины в гинекологии

"Протефлазид, Нормоцикл, Тивортин - это фуфломицины, которые не входят в какой-либо протокол лечения гинекологических состояний", - говорит врач.

По ее словам, Протефлазид не назначают для лечения вируса папилломы человека (ВПЧ), поскольку он не нуждается в лечении, иммунная система справится с вирусом самостоятельно.

Также нормоцикл не лечит нарушение менструального цикла, а Тивортин не лечит "старую" плаценту.

Защищает ли хлоргексидин и другие растворы от половых заболеваний

"Нужно ли обрабатывать половые органы после секса антисептиками или другими растворами? Никакие растворы типа хлоргексидина, мирамистина, соды или лимонная кислота не защитят вас от инфекций, что передаются половым путем, даже если вы их будете использовать сразу после полового акта", - объясняет Арендар.

При этом врач добавляет, что использование этих средств повышает риск возникновения молочницы и бактериального вагиноза. А вот вылечить такие инфекции не всегда просто.

От каких гинекологических средств следует отказаться

"Чтобы вульва не вызывала раздражения, не стоит пользоваться ежедневными прокладками, особенно ароматизаторами, которые очень часто вызывают аллергические реакции", - советует гинеколог.

Также она рекомендует отказаться от средств интимной гигиены типа лактацитов и подобных ему. Дело в том, что никакие средства неспособны сменить рh влагалища, а популярность этой продукции на рынке вызвана многолетним удачным маркетингом.

Читайте также о том, что гинеколог назвала процедуры, которые на самом деле вредят женщинам.

Раньше мы писали о том, какие средства нужно женщинам выбросить из аптечек.

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