Никогда не покупайте в секонд-хэнде эти вещи, иначе угробите здоровье

Что нельзя покупать в секонд - хэнде

Пуховики и "дутые" пальто. Дело в том, что все товары из секонд-хенда проходят обязательную термическую обработку и стирку. В результате чего, например, пуховики могут прийти если не в негодность, то потерять свое первоначальное назначение. Наполнитель соберется в комки и попросту перестанет греть.

Спортивная одежда. В большинстве случаев такой попадает в секонд после активного использования человеком. На нем могут быть стойкие пятна пота и очень растянутые резинки.

Шляпы, кепки и шапки очень редко стирают владельцы. Так, на внутренней стороне шапки или кепки можно найти желтые пятна, разводы и прочие следы, что может вызвать брезгливость.

Нижнее белье и носки. Тут все ясно, редко у кого появиться желание носить такие личные вещи.

Шлемы. У шлемов и касок есть срок годности и требования к состоянию. Если шлем бывший в употреблении, он мог уже быть ударен или материалы успели потерять свои защитные свойства.

Шерстяные вещи. В результате стирки такая одежда теряет первоначальные свойства и перестает греть.

Какие болезни можно подхватить при примерке одежды

Дерматологи предупреждают, что, примеряя одежду в магазине, люди могут пострадать от аллергии и другого рода заболеваний. В секонде это очень актуально. Просто вспомните, сколько людей ее там меряют и роняют на пол.

Особенно осторожными нужно быть с одеждой из магазинов б/у одежды. Перед продажей каждый уважающий себя секонд-хенд стирает одежду, но никто не застрахован от попадания в продажу грязных футболок, джинсов...Помните о риске, ведь некоторые элементы одежды просто обработаны средствами для маскировки неприятного запаха.

Вот список заболеваний, которые вы можете подцепить через одежду:

чесотка;

грибок;

вирус папилломы человека;

контагиозный моллюск;

ветрянка.

Одни болезни могут просто вызвать сыпь, а другие - могут уложить человека в постель на целую неделю.