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Никогда не покупайте в секонд-хэнде эти вещи, иначе угробите здоровье

Фото: Никогда не покупайте в секонд-хэнде эти вещи (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Магазины секонд-хэнда отлично выручают в сложные периоды жизни, когда нет возможности купить новые вещи. К тому же, вы даете вторую жизнь вещам и приносите пользу нашей планете. Но есть вещи, которые покупать в магазинах ношеной одежды, нельзя.

Какие вещи ни за что не стоит покупать в секондах, иначе рискуете здоровьем - читайте в материале Styler.

Что нельзя покупать в секонд - хэнде

Пуховики и "дутые" пальто. Дело в том, что все товары из секонд-хенда проходят обязательную термическую обработку и стирку. В результате чего, например, пуховики могут прийти если не в негодность, то потерять свое первоначальное назначение. Наполнитель соберется в комки и попросту перестанет греть.

Спортивная одежда. В большинстве случаев такой попадает в секонд после активного использования человеком. На нем могут быть стойкие пятна пота и очень растянутые резинки.

Шляпы, кепки и шапки очень редко стирают владельцы. Так, на внутренней стороне шапки или кепки можно найти желтые пятна, разводы и прочие следы, что может вызвать брезгливость.

Нижнее белье и носки. Тут все ясно, редко у кого появиться желание носить такие личные вещи.

Шлемы. У шлемов и касок есть срок годности и требования к состоянию. Если шлем бывший в употреблении, он мог уже быть ударен или материалы успели потерять свои защитные свойства.

Шерстяные вещи. В результате стирки такая одежда теряет первоначальные свойства и перестает греть.

Какие болезни можно подхватить при примерке одежды

Дерматологи предупреждают, что, примеряя одежду в магазине, люди могут пострадать от аллергии и другого рода заболеваний. В секонде это очень актуально. Просто вспомните, сколько людей ее там меряют и роняют на пол.

Особенно осторожными нужно быть с одеждой из магазинов б/у одежды. Перед продажей каждый уважающий себя секонд-хенд стирает одежду, но никто не застрахован от попадания в продажу грязных футболок, джинсов...Помните о риске, ведь некоторые элементы одежды просто обработаны средствами для маскировки неприятного запаха.

Вот список заболеваний, которые вы можете подцепить через одежду:

  • чесотка;
  • грибок;
  • вирус папилломы человека;
  • контагиозный моллюск;
  • ветрянка.

Одни болезни могут просто вызвать сыпь, а другие - могут уложить человека в постель на целую неделю.

Ранее врач-дерматолог рассказал, почему отношения с бородатыми мужчинами могут быть опасными.

Также узнайте, как по лицу распознать распространенную венерическую болезнь.

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секонд-хенд