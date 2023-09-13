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Никогда не кладите вместе эти овощи при хранении - потеряете все

Среда 13 сентября 2023 13:22
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Никогда не кладите вместе эти овощи при хранении - потеряете все Фото: Какие овощи нельзя хранить вместе (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Овощи - это незаменимые продукты в нашем каждодневном рационе. Чтобы их не выбрасывать, нужно знать определенные правила их хранения.

Какие овощи нельзя класть вместе - иначе они испортятся, рассказала эксперт Лотти Далзиел в TikTok.

Какие овощи нельзя хранить вместе

Так, во многих западных странах значительное количество продуктов питания выбрасывается в мусорник, потому что они хранятся неправильно или вместе с продуктами, которые могут ускорить их порчу. Однако срок годности скоропортящихся продуктов можно продлить, если соблюдать определенные правила.

Эксперт Лотти Далзиел утверждает, что некоторые фрукты и овощи не следует хранить вместе.

"Вот пять вещей, которые ваша мама должна была рассказать вам о том, как правильно хранить фрукты и овощи", - сказала она.

По словам эксперта, Лук и картофель ни в коем случае нельзя хранить вместе.

"От лука прорастет картофель. Картошку следует хранить в темном месте", - сказала Лотти.

Причина, по которой эти два продукта следует хранить отдельно, заключается в том, что они выделяют влагу, из-за чего они быстрее гниют и портятся.

Кстати, бананы никогда не нужно класть в фруктовую вазу, их рекомендуется подвешивать.

Помидоры должны храниться не в холодильнике, вопреки распространенному мнению.

Ранее мы писали, что какие продукты нельзя ставить в холодильник, иначе произойдет катастрофа.

Также читайте, где лучше всего хранить дома сыр, чтобы он был свежим и не плесневел.

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