Никогда не кладите вместе эти овощи при хранении - потеряете все
Овощи - это незаменимые продукты в нашем каждодневном рационе. Чтобы их не выбрасывать, нужно знать определенные правила их хранения.
Какие овощи нельзя класть вместе - иначе они испортятся, рассказала эксперт Лотти Далзиел в TikTok.
Какие овощи нельзя хранить вместе
Так, во многих западных странах значительное количество продуктов питания выбрасывается в мусорник, потому что они хранятся неправильно или вместе с продуктами, которые могут ускорить их порчу. Однако срок годности скоропортящихся продуктов можно продлить, если соблюдать определенные правила.
Эксперт Лотти Далзиел утверждает, что некоторые фрукты и овощи не следует хранить вместе.
"Вот пять вещей, которые ваша мама должна была рассказать вам о том, как правильно хранить фрукты и овощи", - сказала она.
По словам эксперта, Лук и картофель ни в коем случае нельзя хранить вместе.
"От лука прорастет картофель. Картошку следует хранить в темном месте", - сказала Лотти.
Причина, по которой эти два продукта следует хранить отдельно, заключается в том, что они выделяют влагу, из-за чего они быстрее гниют и портятся.
Кстати, бананы никогда не нужно класть в фруктовую вазу, их рекомендуется подвешивать.
Помидоры должны храниться не в холодильнике, вопреки распространенному мнению.
@lottiedalziel
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