У Миколи Баскова помер батько, але концерт співак не скасував

Микола Басков втратив свого батька. 67-річний Віктор Басков помер 30 червня 2019 року. Причиною смерті стала тривала хвороба. Артист дізнався про сумну новину, коли прилетів на гастролі в Мінськ. Там відбувалося закриття європейських молодіжних ігор. Популярний російський виконавець вирішив не відміняти концерт, незважаючи на втрату рідної людини, повідомляє видання Super.

Наголошується, що Басков тільки змінив сценічний білий костюм на чорний і присвятив виступ померлому батькові.

Фото: Микола Басков з отцем Віктором (super.ru)

Сам артист печальну новину поки не прокоментував. Відомо, що його батьки завжди дуже підтримували виконавця і були з ним дуже близькі.

Фото: Микола Басков з батьком і матір'ю (vokrug.tv)

Микола пишався батьком і він для нього був прикладом для наслідування.

"Пишаюся тим, що ти в мене такий сильний, мудрий, чуйний, турботливий, справжній полковник і професіонал у своїй професії, відданий родині! Ти є для мене прикладом і підтримкою у всьому! Хоч і кажуть, що батьків не вибирають, але я дякую Богові за те, що він послав мені таких батьків", — говорив про батька Басков.

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