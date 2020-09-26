Під Миколаєвом п'яний чоловік серед білого дня забив до смерті людину

Під Миколаєвом чоловіка забили до смерті (колаж РБК-Україна)

Вбивці загрожує до 10 років позбавлення волі

Під Миколаєвом п'яний чоловік жорстоко побив людину, в результаті чого потерпілий помер на місці до приїзду "швидкої допомоги". Вбивцю затримали на місці злочину.

Трагедія сталася вдень 26 вересня у райцентрі Березанського району, передали у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Правоохоронці розповіли, що близько 15:45 їм надійшов виклик від медиків про те, що біля одного з торгових закладів міста помер 55-річний місцевий житель, якому завдали тілесні ушкодження.

Поліцейські виявили загиблого в калюжі крові.

Як вдалося з'ясувати в ході слідчих заходів, нетверезий чоловік став учасником конфлікту з компанією чоловіків, які розпивали спиртні напої на літньому майданчику.

Спочатку він побився з одним молодиком, і потім пішов геть. Однак через деякий час повернувся і влаштував бійку з ще одним чоловіком з тієї ж компанії.

43-річний чоловік, також п'яний, сильно побив свого 55-річного суперника, після чого потерпілий упав і більше не піднявся.

Небайдужі громадяни викликали "швидку", однак врятувати чоловіка медикам не вдалося.

Вбивцю затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому інкримінують "умисне тяжке тілесне ушкодження" (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.

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