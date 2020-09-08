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Відомого українського журналіста забив до смерті "посланець небес": деталі трагедії

Херсон, Вівторок 08 вересня 2020 13:21
Відомого українського журналіста забив до смерті "посланець небес": деталі трагедії
Журналіст Григорій Кривець (фото: facebook.com)
Автор: Світлана Мащенко

Відомий журналіст Григорій Кривець загинув від рук свого неадекватного пасинка

Григорій Кривець, колишній кореспондент агентства "Укрінформ", помер у Херсоні на 79-му році життя після жорстокого побиття. У смерті Кривця звинувачують його пасинка, який вже затриманий.

Так, за словами начальника пресслужби Нацполіції в Херсонській області Віталія Байдарова, журналіст помер від травм, отриманих в результаті побиття. Про це пише "Укрінформ".

Також стало відомо, що пасинок Григорія сильно зловживав алкоголем, потім ще й захопився наркотиками. Коли грошей не вистачило, він відібрав їх у Григорія, а потім забив до смерті.

78-річного чоловіка знайшла на підлозі закривавленим його дочка і викликала правоохоронців. Пасинка Григорія в одязі, забрудненому кров'ю, затримали на місці.

Зазначимо, що не зовсім адекватний чоловік оголосив себе посланцем небес", пише Типовий Херсон. Фахівці кажуть, що така поведінка може говорити або про розлад психіки через наркотики або ж про намагання ухилитися від покарання.

Раніше ми писали про подробиці жорстокого вбивства жінкою-викладачем з Рівного свого чоловіка і спроби розправитися з дочкою.

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