Вбивство активіста з ДЦП у Києві: цинічний злочин розкрито (фото)

Олександр Карасьов (фото: facebook.com/OleksanderKarasev)

Один з убивць був знайомий з Карасьовим, і злочинці вирішили скористатися довірою активіста

У Києві розкрили жорстоке вбивство активіста Олександра Карасьова з ДЦП, який нещодавно приїхав до столиці з Дніпра. Злочин було скоєно пізно увечері 17 вересня, проте поліцейські не назвали тоді ім'я загиблого.

Сьогодні з'ясувалося, що жертвою цинічного злочину виявився саме 33-річний Карасьов. Молодого чоловіка спочатку хотіли пограбувати, але все закінчилося різаниною. Про це 19 вересня передає "Київ Оперативний" у Facebook.

На тілі загиблого були виявлені численні колото-різані рани в області шиї та рук. Крім того, залишилися сліди від тварин, які бродили в лісосмузі біля водойми в районі "Академмістечка" у Святошинському районі - саме там виявили тіло Олександра.

Невдовзі працівники карного розшуку встановили особи двох підозрюваних - це уродженці Дніпропетровської та Херсонської областей 1989-го і 1990-го років народження. Вони були затримані та вже зізналися у скоєному.

Виявилося, що один зі злочинців був тривалий час знайомий з Карасьовим, і зловмисники вирішили пограбувати активіста, користуючись його довірою.

"Їх план був такий: підсипати снодійного і заволодіти майном чоловіка, але щось пішло не так і вони цинічно вбили хлопця", - йдеться в повідомленні.

За місцем проживання одного зі злочинців поліцейські знайшли речі Олександра.

Наголошується, що свою головну "здобич" - мобільний телефон - вбивці здали в ломбард. Як уточнили правоохоронці, за смартфон вони отримали 15 тисяч гривень.

За фактом події було розпочато кримінальне провадження за п. 6 2 ч. ст. 115 (Умисне вбивство з корисливих мотивів) КК. Найближчим часом суд обиратиме їм запобіжний захід. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

У Києві затримали вбивць активіста Олександра Карасьова (фото: kyiv.npu.gov.ua / facebook.com/KyivOperativ)

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