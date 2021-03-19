У Миколаєві злодії забрали гроші у вагітної жінки (відео)
У Миколаєві злодії нахабно обікрали баристу, яка знаходиться в положенні. Вони забрали у неї банку з чайовими прямо під час її зміни.
Про це повідомила Ганна Гонтар-Науменко на своїй сторінці в Facebook.
Інцидент стався 15 березня ввечері в кафе по вулиці Декабристів, 10.
"Чиїсь діти, діти, захисники, зробили дуже гарний і гідний вчинок! Вкрали банку з чайовими близько 200 грн, у вагітної баристи. Може, хтось дізнається, передайте привіт батькам і подяку за гідне виховання", - з сарказмом написали в повідомленні.
У Миколаєві обікрали баристу (фото: Facebook/Ганна Гонтар)
У ролику можна побачити, як злодій заходить в кав'ярню, бере банку з чайовими і спокійно виходить. Жінка побачила це і спробувала його наздогнати.
В коментарях українці відреагували на інцидент.
- Я коли була вагітна, мене замовники кинули на 1000 євро. От і я стояла і думала, як швидко карма спрацює.
- Дуже знайоме обличчя, думаю, десь на районі живуть.
- Чомусь я впевнений, що скоро буде відео, де вони купую чашку кави і залишають 500 грн чайових.
- Це тільки початок. Треба легалізувати зброю і люди будуть мислити інакше. Розрядив абойму і добігався. І інший подумає.
Як ми раніше писали, в Києві шайка злодіїв намагалася обікрасти ветерана АТО.