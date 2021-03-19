В Николаеве воры забрали деньги у беременной женщины (видео)

В Николаеве воры нагло обокрали баристу, которая находится в положении. Они забрали у нее банку с чаевыми прямо во время ее смены.

Об этом сообщила Анна Гонтарь-Науменко на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел 15 марта вечером в кафе по улице Декабристов, 10.

"Чьи-то дети, дети, защитники, совершили очень хороший и достойный поступок! Украли банку с чаевыми около 200 грн, у беременной баристы. Может, кто-то узнает, передайте привет родителям и благодарность за достойное воспитание", - с сарказмом написали в сообщении.

В Николаеве обокрали баристу (фото: Facebook/Анна Гонтарь)

В ролике можно увидеть, как вор заходит в кофейню, берет банку с чаевыми и спокойно выходит. Женщина увидела это и попыталась его догнать.

В комментариях украинцы отреагировали на инцидент.