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У Миколаєві водій тролейбуса побила вагітну: не сподобалися рвані гроші

Автор: Анна Шиканова

У Миколаєві водійка тролейбуса напала на вагітну жінку з дитиною і кілька разів її вдарила. Конфлікт почався через те, що пасажирка намагалася оплатити проїзд надірваними купюрами.

Деталі події і яке покарання отримала водійка тролейбуса, розповіли в матеріалах суду.

Співробітниця КП "Миколаївелектротранс" напала на вагітну пасажирку в салоні тролейбуса №6. Жінка зайшла в транспорт на зупинці "Млин" разом з маленькою дитиною.

Вона дала водієві за проїзд купюру номіналом у 5 гривень. Однак водійка почала нецензурно висловлюватися на адресу пасажирки через те, що купюра була надірвана.

Жінка забрала цю купюру назад і протягнула водієві купюру в 50 гривень. Водійка тролейбуса на цьому не заспокоїлася і продовжила поводитися агресивно.

Здачу вона жбурнула пасажирці в обличчя, а талон на проїзд при цьому впав у кабіну водія. Пасажирка зробила крок за поріг, щоб забрати талон, але це спровокувало новий виток конфлікту.

Водійка зупинила тролейбус, відкрила передні двері та вийшла зі своєї кабіни в салон. Вона почала тягнути вагітну пасажирку за куртку і виштовхувати її з транспорту.

Жінка почала кричати та повідомила, що знаходиться в положенні. Після цього водій тролейбуса її двічі вдарила в ліве плече та один раз в живіт.

Пасажирка після події змушена була звернутися до гінеколога, оскільки її самопочуття погіршилося.

Як повідомили лікарі швидкої медичної допомоги, жінка поступила в лікарню з терміном 11-12 тижнів вагітності та загрозою викидня.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 126 (Умисне нанесення фізичних ударів, які завдали фізичного болю без тілесних ушкоджень).

На суді водійка свою провину не визнала і звинуватила постраждалу в тому, що вона придумала всю цю історію.

Однак Центральний районний суд визнав водійку тролейбуса винною і призначив їй покарання – штраф у розмірі 850 гривень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Одесі доставщик суші нокаутував чоловіка з інвалідністю.

А також розповідали про те, що у Києві маршрутник познущався з літньої жінки.

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