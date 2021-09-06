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У Херсонській області мікроавтобус на смерть збив матір з 9-річною дочкою

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Херсонська область, Понеділок 06 вересня 2021 13:55
У Херсонській області мікроавтобус на смерть збив матір з 9-річною дочкою Фото: у Херсонській області сталася смертельна ДТП (РБК-Україна)
Автор: Тіберій Юрик

У селі Нова Збур'ївка Херсонської області сталася аварія, в результаті якої загинули жінка з дитиною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Херсонської області.

Зазначається, що ДТП сталася на вулиці Центральній. Як повідомив поліції 33-річний водій вантажного мікроавтобуса "Рено Трафік", жінка з дитиною раптово вибігли на проїжджу частину в невстановленому місці.

"Водій не встиг загальмувати, в результаті чого транспортний засіб вдарив пішоходів. В результаті ДТП 35-річна жінка і її 9-річна дочка отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям", - повідомили в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 КК України. У водія взяли аналізи для встановлення наявності в його організмі алкоголю або наркотичних засобів.

У Херсонській області мікроавтобус на смерть збив матір з 9-річною дочкоюФото: в Херсонській області сталася смертельна аварія (facebook.com/khersonpolice.official)

Нагадаємо, що у місті Рудки Львівської області вантажівка врізалася в магазин. В результаті ДТП загинули 4 людини.

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Херсонская область ДТП Авария
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