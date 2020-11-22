У Миколаєві організували схему підвезення виборців через служби таксі

У Миколаєві організували "оригінальну" схему підкупу виборців

Журналістам вдалося з'ясувати подробиці у ході спілкування з багатьма виборцями

По всьому Миколаєву нібито діє схема підвезення виборців на таксі. Місцеві ЗМІ називають причетним до цих дій штаб Владислава Чайки. Подробиці журналістам вдалося з'ясувати в ході спілкування з багатьма виборцями.

Механізм простий: люди набирають номери служб таксі 515 і 995 і кажуть пароль "Чайка 2020". За підсумком приїжджає машина, яка відвозить людину на виборчу дільницю і при цьому за послугу не беруть грошей.

Таким чином на виборчій дільниці біля школи №26 було зафіксовано два автомобілі таксі. Пасажири одного з авто навіть нібито підтвердили схему.

Крім того, як вдалося зафіксувати одному з миколаївських журналістів, на одній з ділянок член виборчої комісії від ОПЗЖ також підтвердила цю схему.

На виборчій дільниці біля школи №26 також була присутня поліція охорони, яка відпустила обидва автомобілі таксі. Тим не менше на ділянку викликали поліцію, щоб зафіксувати порушення.

Варто відзначити, що безкоштовний підвіз виборців розцінюється як підкупі і є кримінально караним.