У Миколаєві чиновниці більше тижня лікарі відмовлялися діагностувати COVID-19

У Миколаєві лікарі понад тиждень відмовлялися діагностувати коронавірус у чиновниці міської ради та видавати їй лікарняний. Вона звернулася до медиків на третій день після погіршення стану і лікар їй заявив, що у неї немає COVID-19.

У перший день хвороби у співробітниці міської ради міста Миколаєва Оксани Лютової піднялася температура до 38,3. На другий -37,4. На третій вона пішла до лікаря, стан був задовільний. Лікар не стала робити запис у карті та видавати лікарняний, повідомила пацієнтці, що у неї немає коронавірусу і відправила додому. А ввечері в Оксани знову піднялася температура до 38. Деталі чиновниця розповіла на своїй сторінці в Facebook.

"На четвертий день 37,3. Захворів мій малий. У нього 37,4 (без симптомів). І моя подруга, і її дитина (теж легко). П'ятий день - у мене 37,1 максимальна. У малого 37,2. Самопочуття норм. Шостий - я повинна була вийти на роботу, оскільки лікар не дав мені лікарняний. Але я вдома. Я подзвонила своєму лікареві: повідомила, що від мене захворіли троє. Запитала за тест на корону. Вона сказала, що у мене не корона! Та взагалі у мене немає свідчень! Я не приїхала з-за кордону, не контактувала з підтвердженим коронавірусним. Платних скільки хочу, але не безкоштовних! Сьомий, восьмий день - 37,0-36,9. Я вдома. Дев'ятий день - О БОГИ! Я тільки зрозуміла, що не відчуваю запахи. У лікарні мені знову сказали, що з безкоштовним тестом не все так просто. Я беру напрям на платний і роблю тест ПЛР у приватній лабораторії", - написала Лютова.

Вона додала, що у подруги піднялася температура до 38, а їй лікарі просто повідомили, що за протоколом вона повинна прийти на повторне обстеження через 10 днів. Її подрузі також відмовили в тестах і обстеженні.

"На восьмий день у неї температура 38 з гаком. Три дні п'є антибіотик. Температура практично не збивається. В грудях пече. Жарознижувальні не сильно допомагають. Тут я ще її "потішила", що не відчуваю запахи. Вона до лікаря. Той не пропонує їй тест, КТ, рентген. А заявляє, що за протоколом, вона повинна прийти на обстеження через 10 днів! Медсестра на вислів, що антибіотик не допомагає і пече у грудях, відповідає: "Ми що тут в дурдомі сидимо, я що так маю і написати. Пече в грудях?". Вона каже: "Я йду з лікарні та плачу...". Що виходить, тести просто-таки не робляться? А всіх хворих намагаються швидше відфутболити? Всім хворим співають одну і ту ж заїжджену мантру: "У вас не коронавірус!", - додала Лютова.

Вона звернулася в приватну лабораторію, де оплатила 1820 гривень. Через пару днів вона отримала позитивний результат. І ось після цього, за словами Лютової, їй почали дзвонити лікарі та пропонувати обстеження і допомогу. Сімейний лікар навіть висловила претензії, що пацієнтка пішла в приватну клініку. Тільки на 9-й день хвороби їй вдалося відкрити лікарняний і отримати відповідні призначення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар пояснив, чому при COVID-19 призначають антибіотики.

А також розповідали про те, що в Україні розгорівся скандал через розмову сімейного лікаря і диспетчера "швидкої" про госпіталізацію пацієнта з підозрою на коронавірус.