Нехай вмирає: влада відреагувала на розмову медиків про хворого COVID-19

Лікування коронавірусу (колаж: РБК-Україна)

Влада вже ухвалила рішення щодо даного інциденту

Нещодавно у ЗМІ потрапив запис розмови сімейного лікаря і диспетчера "швидкої" про госпіталізацію людини з двобічною пневмонією та підозрою на COVID-19. В ході розмови з'ясувалося, що таких пацієнтів у лікарні нібито просто не кладуть – бо у Київській області закінчилися ліжка.

Опублікував деталі непублічної бесіди медиків журналіст Андрій Павловський у своєму профілі у Facebook. Розмова відбулася 3 вересня, йшлося про госпіталізацію пацієнта з підозрою на COVID-19.

За даними бесіди, у 93-річного хворого – підтверджена двостороння пневмонія, але ПЛР-тесту на коронавірус поки немає. Зараз людина відчуває задуху, у неї вражені легені на 70%. При цьому він лежить удома і "сходить з розуму".

Сімейний лікар наполягав, що хворого треба госпіталізувати. Але диспетчер у відповідь лише заявила, що місця для людей з підозрою" в Київській області закінчилися, і що з пацієнтом робити – вона не знає.

"Що мені з ним робити? Нехай помирає вдома?" – обурено запитав лікар.

Йому відповіли, що "допомогти не можуть". Адже пацієнтів, у яких пневмонія, але які не мають підтвердженого тесту на COVID-19 – у лікарні просто не кладуть. Пообіцяли хіба спробувати знайти лікарню, яка візьме пацієнта. Але, мовляв, "не давайте надії" йому.

Також в ході діалогу між медиками з'ясувалося, що фельдшери швидкої допомоги не мають експрес-тестів на коронавірус.

Після публікації розмови між медиками, питання вирішили винести на комітет Верховної Ради. Про це також повідомив Андрій Павловський.

"Питання до порядку денного свого засідання включить парламентський комітет здоров'я нації. За офіційними даними Київської облдержадміністрації, поки близько третини ліжок у лікарнях регіону заповнені. Профільний комітет Ради планує в понеділок запросити актуальні дані про заповнювання лікарень не тільки в столичному регіоні, але й в інших областях", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, що в Україні за добу підтвердили 2107 нових випадків COVID-19.

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