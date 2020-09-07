Лікар пояснив, навіщо при COVID-19 призначають антибіотики

Інфекціоніст пояснив використання антибіотиків при коронавирусе (колаж РБК-Україна)

Медик розповів про лікування антибіотиками коронавірусу

Коронавірус в Україні нерідко лікують антибіотиками і хворі цікавляться, чому лікарі так роблять, якщо ця інфекція не піддається цим препаратами. Київський лікар-інфекціоніст вищої категорії, кандидат медичних наук Віталій Янченко пояснив, що якщо лікар призначає вам антибіотик при COVID-19 - це не ознака некомпетентності. Лікар призначає препарат, щоб уникнути ускладнень після хвороби.

Після коронавірусу може розвинутися бактеріальна пневмонія. Для запобігання лікар і призначає антибіотик.

"Вірус підступно діє на імунну систему, і виникають вторинні бактеріальні пневмонії. Тому всім хворим призначають два-три антибіотика, що запобігають бактеріальному ускладненню", - відзначив Янченко "Фактам".

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 6 вересня, підтвердили 2174 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків у Києві, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Всього з початку пандемії в країні захворіли 068 138 осіб. Одужали 62 606, з них 379 за добу. Померли 2877 (+31). Найбільше нових випадків в Києві (+244), у Львівській (+186), Тернопільській (+165), Чернівецькій (+163) та Івано-Франківській (+161), областях.

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