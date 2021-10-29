Ніколи не вішайте дзеркало в цих місцях: впустите в будинок біду і неприємності

Біля вхідних дверей

Не можна ставити дзеркало навпроти вхідних дверей, оскільки вся позитивна енергія буде йти з дому кожен раз, коли відкриваються двері. Якщо випустити з дому енергію, то почнуться неприємності.

Вікно

Не варто розміщувати дзеркало і навпроти вікон. Відкриті вікна будуть забирати енергетику дзеркала з вашого житла і це вкраде ваше матеріальне благополуччя і достаток. На зміну позитиву прийдуть бідність, хвороби та сварки.

Навпроти ліжка

Не можна ставити або вішати дзеркало в спальні – навпроти вашого ліжка. Якщо спляча людина відбивається в дзеркалі, то це може позбавити її здоров'я і гарного настрою. Дзеркало може витягнути всі сили зі сплячого. Це призводить до появи депресії, агресії, конфліктів з близькими.

Біля кухонної плити

Дзеркало біля плити буде забирати ваші сили та провокувати швидку стомлюваність, через те, що буде вбирати постійний рух. Однак дзеркало навпроти обіднього столу буде дуже до речі - воно приверне гармонію і достаток в будинок.

Під час ремонту

Якщо в дзеркалі буде тривалий час відбиватися розруха, ремонт або безлад, то дзеркало вбере в себе енергетику хаосу і руйнувань. У будинок воно буде залучати тільки негатив.

Навпроти робочого місця

Не можна вішати дзеркало навпроти свого робочого столу або іншого робочого місця. Воно буде залучати у ваше життя ще більше роботи та клопоту. І зовсім не обов'язково, що така робота автоматично збільшить ваші доходи.

Один навпроти одного

Дзеркала, які висять або стоять один навпроти одного, утворюють енергетичний коридор, через який в будинок може потрапити негативна енергетика, сварки та погіршення здоров'я.