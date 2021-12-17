Ніколи не змішуйте ці таблетки: можливі дуже небезпечні наслідки

Коли у людини щось болить, єдине, про що вона може думати – це про те, як швидко позбутися від неприємних відчуттів. І часом з аптечки в організм потрапляють всі ліки підряд, які можуть полегшити біль.
Але багато лікарських препаратів не можна між собою змішувати, оскільки це може бути дуже небезпечно і навіть загрожувати життю. Про це інформують в Doctor.
До складу препаратів від застуди в основному входить парацетамол. Він допомагає зняти симптоми та збити температуру.
Але парацетамол входить до складу і багатьох ліків проти болю. Якщо в один день прийняти обидва таких препарати, то можна перевищити допустиму дозу парацетамолу на добу. Це сильно вдарить по роботі печінки та нирок.
У ліках проти діареї міститься лоперамід - він допомагає кишечнику формувати більш тверді фекалії.
У кальцію є схожа властивість. Прийом одночасно таких препаратів може привести до запору.
Всі ці препарати відносяться до нестероїдних протизапальних засобів. Їх вплив на організм приблизно однаковий.
Якщо прийняти їх разом або поєднати хоча б два з них, може наступити передозування і це викличе сумні наслідки.
Важливо! Медики рекомендують перед прийомом препаратів обов'язково читати інструкцію. Звертати увагу на склад ліків і пункт про те, з чим не можна поєднувати.
Якщо ви сумніваєтеся в тому, чи можна вам приймати цей препарат - проконсультуйтеся з лікарем.
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