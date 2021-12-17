Ніколи не змішуйте ці таблетки: можливі дуже небезпечні наслідки

Знеболюючі та засоби проти застуди

До складу препаратів від застуди в основному входить парацетамол. Він допомагає зняти симптоми та збити температуру.

Але парацетамол входить до складу і багатьох ліків проти болю. Якщо в один день прийняти обидва таких препарати, то можна перевищити допустиму дозу парацетамолу на добу. Це сильно вдарить по роботі печінки та нирок.

Кальцій і препарати проти діареї

У ліках проти діареї міститься лоперамід - він допомагає кишечнику формувати більш тверді фекалії.

У кальцію є схожа властивість. Прийом одночасно таких препаратів може привести до запору.

Ібупрофен, диклофенак і аспірин

Всі ці препарати відносяться до нестероїдних протизапальних засобів. Їх вплив на організм приблизно однаковий.

Якщо прийняти їх разом або поєднати хоча б два з них, може наступити передозування і це викличе сумні наслідки.

Важливо! Медики рекомендують перед прийомом препаратів обов'язково читати інструкцію. Звертати увагу на склад ліків і пункт про те, з чим не можна поєднувати.

Якщо ви сумніваєтеся в тому, чи можна вам приймати цей препарат - проконсультуйтеся з лікарем.