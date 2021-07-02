Ніколи не здавайтеся! Військові записали потужне відео в підтримку нашої збірної на Євро 2020

Українська збірна на Євро 2020 здобула перемогу над командою Швеції з рахунком 1:2 і вийшла до чвертьфіналу чемпіонату. Військовослужбовці з передової вирішили підтримати наших гравців перед грою з командою Англії, яка пройде в Римі.
Бійці записали відео потужної підтримки, його опублікував Анатолій Штефан на своїй Facebook-сторінці.
Наші воїни записали вірш, в якому бажають спортсменам не здаватися і вірити в себе:
Від щирого серця з перемогою вітаємо!
Перешкод для тих, хто вірить, в житті немає.
Ніколи не здавайтеся і в собі не сумнівайтеся!
Ваша гра вам світову славу принесла.
Захищайте Україну на футбольних полях –
Так, як ми у Донбаських степах.
Слава Україні!
Армія вболіває за збірну України Ваша довіра - наш здобуток та воля до перемоги. Разом переможемо! Слава Україні Andriy Shevchenko Telegram - https://t.me/a_shtirlitzPosted by Анатолій Штефан " Штірліц" on Thursday, July 1, 2021
Судячи з ролика, українська армія потужно вболіває за перемогу наших футболістів над англійцями. Побажаємо їм удачі!
У коментарях користувачі мережі також побажали перемоги нашої збірної, але відзначили, що військові - справжні герої нашої країни й завдяки їм ми можемо дивитися футбол.
Нагадаємо, що сьогодні стартують Чвертьфінали Євро-2020.