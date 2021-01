Ніколи не недооцінюйте силу: Помпео розповів про яскравий подарунок з України

Державний секретар США Майк Помпео розповів про подарунок від українського військового, який він отримав під час свого візиту в Київ. Рік тому Майк Помпео приїжджав в Україну і відвідав травматологічне відділення Київського військового госпіталю, де поспілкувався з пораненими бійцями.

Один з українських військових подарував держсекретареві США нашивку з форми молодого капітана. Знімок пам'ятного подарунка Майк Помпео опублікував на своїй сторінці в Twitter.

"Коли я відвідав київський військовий госпіталь, щоб зустрітися з хоробрими українськими борцями за свободу, один з них зірвав нашивку зі своєї форми та віддав її мені. Ніколи не недооцінюйте силу", - так підписав держсекретар свою фотографію.

Showing up matters. When I visited a Kyiv military hospital to meet brave Ukrainian freedom fighters, one of them ripped the patch off his uniform and gave it to me. Never underestimate the power of #LeadingFromTheFront. pic.twitter.com/SlPEtZ3zOk