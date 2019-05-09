Ніколи не змінять: гороскоп самих вірних знаків Зодіаку

Дані представники відрізняються особливою відданістю
Експерти назвали найбільш вірних знаків Зодіаку, які вирізняються серед інших особливою відданістю і чесністю в любовних стосунках. Вони ніколи не зможуть пробачити зраду близької людини та самі не дозволять собі піти на такий крок.
Козероги мають певне відношення до сімейних цінностей, та й в силу особливостей темпераменту йому досить складно підтримувати близькі відносини відразу з декількома людьми. Партнери Козерогів можуть бути впевнені в тому, що вони ніколи не опустяться.
Діви ненавидять брехню у будь-яких її проявах, а зрада - це щось зовсім жахливе у їх розумінні. Однак, якщо Діва вибрала людину, то їй буває складно порвати стосунки навіть після проступку з боку коханого. Для початку цей представник ретельно проаналізує ситуацію, а після - ухвалить рішення.
Риби люблять фліртувати, однак це нічого не означає. Представник цього знаку Зодіаку прагматичний, він не буде опускатися до такого рівня і зраджувати людині. Пов'язано це з тим, що Рибам куди більш важливий один стабільний партнер, на якого можна звалити істотну частину обов'язків, ніж задоволення хвилинних потреб.
Для Тельця важливі сімейні цінності та особистий комфорт. Хоча вони бувають дуже волелюбні і раді б іноді піти у всі тяжкі, але потім розуміють, що доведеться брехати, викручуватися і щось вигадувати , а це - зайва морока. Крім того, вони більшу частину часу відмінно тримають свої думки і бажання під контролем.
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