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Ніколи не робіть цього ввечері, щоб не накликати на себе біди і хвороби

Автор: Світлана Мащенко

Вечірній час здавна асоціювався у людей з якоюсь містичною, оповитою загадками і небезпекою частиною доби. Існує багато заборонних прикмет і повір'їв, в які вірили ще наші предки.

Про це пише Ndsmi.

Виносити сміття

Це, мабуть, найвідоміша вечірня прикмета. Вважається, що будь-яка річ, викинута на вулицю ввечері, може стати основою для пристріту і порчі.

Також в народі вірили, що разом з винесеним сміттям зникне і матеріальний достаток.

Прибирати в будинку

Разом з виметеним пилом з дому можна вимести і гроші, а вимиєте підлогу - з дому піде любов, щастя, удача.

Залишати на столі ніж і (або) брудний посуд

Вважається, що залишений ніж - загрожує хворобами і сварками в домі. А неприбраний посуд свого роду неповага до домового, який буде мстити - шуміти, відбираючи сон.

Давати гроші в борг або позичати

Якщо дати в борг після заходу сонця, можна позбутися грошової удачі. А якщо самі візьмете грошей, то незабаром обростете боргами.

Голитися і дивитися в дзеркало

Така прикмета говорить, що пізнє гоління загрожує проблемами в інтимному житті. А дзеркало може забрати молодість і красу, наблизивши старість.

Виливати воду з ванночки, в якій купали немовля

Це може викликати проблеми зі здоров'ям. Краще залишити таку воду до ранку.

Раніше ми писали, що ніколи не можна робити з сіллю, щоб у домі не було горя і бідності.

Також ми писали, чому в будинку потрібно обов'язково тримати квітку "Жіноче щастя".

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