Ніколи не робіть цього ввечері, щоб не накликати на себе біди і хвороби

Вечірній час здавна асоціювався у людей з якоюсь містичною, оповитою загадками і небезпекою частиною доби. Існує багато заборонних прикмет і повір'їв, в які вірили ще наші предки.
Про це пише Ndsmi.
Це, мабуть, найвідоміша вечірня прикмета. Вважається, що будь-яка річ, викинута на вулицю ввечері, може стати основою для пристріту і порчі.
Також в народі вірили, що разом з винесеним сміттям зникне і матеріальний достаток.
Разом з виметеним пилом з дому можна вимести і гроші, а вимиєте підлогу - з дому піде любов, щастя, удача.
Вважається, що залишений ніж - загрожує хворобами і сварками в домі. А неприбраний посуд свого роду неповага до домового, який буде мстити - шуміти, відбираючи сон.
Якщо дати в борг після заходу сонця, можна позбутися грошової удачі. А якщо самі візьмете грошей, то незабаром обростете боргами.
Така прикмета говорить, що пізнє гоління загрожує проблемами в інтимному житті. А дзеркало може забрати молодість і красу, наблизивши старість.
Це може викликати проблеми зі здоров'ям. Краще залишити таку воду до ранку.
Раніше ми писали, що ніколи не можна робити з сіллю, щоб у домі не було горя і бідності.
Також ми писали, чому в будинку потрібно обов'язково тримати квітку "Жіноче щастя".