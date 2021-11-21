Никогда не делайте этого вечером, чтобы не навлечь на себя беды и болезни

Вечернее время издавна ассоциировалось у людей с некой мистической, окутанной загадками и опасностью частью суток. Существует много запретительных примет и поверий, в которые верили еще наши предки.
Об этом пишет Ndsmi.
Это, пожалуй, самая известная вечерняя примета. Считается, что любая вещь, выброшенная на улицу вечером, может стать основой для сглаза и порчи.
Также в народе верили, что вместе с вынесенным мусором исчезнет и материальный достаток.
Вместе с выметенным сором из дому можно вымести и деньги, а вымоете пол - из дома уйдет любовь, счастье, удача.
Считается, что оставленный нож - чреват болезнями и ссорами в доме. А неубранная посуда своего рода неуважение к домовому, который будет мстить - шуметь, отбирая сон.
Если дать в долг после захода солнца, можно лишиться денежной удачи. А если сами возьмете денег, то вскоре обрастете долгами.
Такая примета говорит, что позднее бритье чревато проблемами в интимной жизни. А зеркало может забрать молодость и красоту, приблизив старость.
Это может вызвать проблемы со здоровьем. Лучше оставить такую воду до утра.
Ранее мы писали, что никогда нельзя делать с солью, чтобы в доме не было горя и бедности.
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