Ніяких подряпин! Названий супер спосіб відмити електричну плиту

Головна порада для вас - це щодня прибирати з плити залишки їжі, особливо, якщо ви готували м'ясо або щось жирне.

Пригорілі поверхні найкраще очищати за допомогою гарячої води. Також вам знадобиться м'яка губка, якою ви зможете обробити поверхню.

Як очистити поверхню без подряпин

Також дуже добре допомагає звичайна сода. Нанесіть трохи на плиту, а потім протріть губкою.

Змішайте продукт з водою до утворення пастоподібної консистенції. Обробіть отриманим засобом склокерамічну плиту і акуратно розітріть. Содова паста відполірує поверхню і позбавить від забруднень.



Використовуйте скребок для очищення склокераміки. Спеціальне лезо якісно видаляє забруднення і не пошкоджує поверхню плити. Скребком можна користуватися в тандемі з силіконовим очищувачем, який додатково зміцнить покриття. Інші пристосування для чищення склокераміки краще не застосовувати.

Важливе правило

Ставте на плиту тільки чистий посуд. Просте правило, але багато їм нехтують. Якщо на дно каструлі налиплий бруд або нагар, вони здатні пошкодити поверхню плити. Також очищайте варильну поверхню відразу ж, як тільки на неї втекла вода або ви випадково щось на неї пролили.