Ніяких таблеток: які продукти знімають головний біль

Нерегулярний головний біль може не бути симптомом захворювання, однак може протягом тривалих годин отруювати життя людині. Впоратися з цим станом можна і без таблеток. Велика частина причин головного болю – у зневодненні, проблемах з судинами, стресі, дефіциті магнію. Усунути такий біль можна за допомогою корекції харчування. Таку думку висловили вчені у співпраці з медиками.

Вчені акцентують увагу, що навіть при двовідсотковій нестачі рідини організм починає реагувати — спочатку проблемами з концентрацією, а потім болем (при зневодненні клітини мозку погано забезпечуються киснем). Тому не забувайте пити та збалансовано харчуватися. Але якщо біль вас наздогнала, то ці продукти допоможуть вам.

Кава і чорний чай

І чай, і кава у своєму складі містять речовини тоніни, а також кофеїн, які стимулюють кровообіг. Цей ефект призводить до поліпшення постачання важливих поживних елементів у мозок і симптоми зневоднення усуваються.

Картопля

Цей коренеплід містить велику кількість калію, який бере безпосередню участь у водно-сольовому балансі організму. Високий вміст натрію може не тільки викликати головні болі, але і сприяти підвищенню артеріального тиску і розвитку серцевих захворювань. Калій здатний нівелювати це порушення балансу.

Вишня

Деякі елементи у змісті цієї ягоди перетворюються в оксид азоту і, таким чином, розслаблюють кровоносні судини. Цей ефект призводить до зниження артеріального тиску. Крім того, барвник антоціан, що міститься в вишнях, володіє знеболюючою дією. В замороженому вигляді цей продукт не менш корисний.

Часник

Часник знімає втому, покращує травлення, знижує рівень холестерину і забезпечує нормальний кровообіг. Використовуйте його аналгетичну дію при мігрені.

Волоський горіх

У волоських горіхах особливо багато серотоніну — гормону щастя, що володіє знеболюючою дією. Крім того, вони володіють протизапальними властивостями та містять особливо велику кількість магнію, який запобігає викид гормонів стресу. Поїдання цього горіха на регулярній основі може послужити як хороша профілактика осінньої депресії.

Морська риба

Будь-яка морська риба, особливо жирний лосось, може запобігти головні болі через високий вміст вітамінів B2, B6 і B12. Жирні кислоти омега-3, які містяться в лососі, "очищають" стінки судин від надлишку "поганого" холестерину, запобігаючи утворенню бляшок, і нормалізують артеріальний тиск.

Імбир

Імбир — відмінний засіб не тільки від застуди, але і від головного болю. Він пригнічує вироблення простагландинів (складних жирних кислот, які викликають запалення, біль і набряк), а ще запобігає розширення кровоносних судин в головному мозку.

Шпинат

Магній, що міститься в шпинаті, може зменшити як частоту, так і інтенсивність нападів головного болю. У різних дослідженнях відзначається, що найчастіше страждають мігренню люди з недостатнім рівнем магнію. Інші продукти, багаті магнієм, такі як гречка, кіноа і банани, також можуть принести полегшення.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, якого вітаміну не вистачає при скачках тиску і мігрені.