Немає жодних шансів: знаки Зодіаку, приречені на розлучення

Знаки Зодіаку, які не зможуть бути разом (Колаж РБК-Україна)

Астрологи виділили зодіакальні пари, які абсолютно не сумісні

Астрологи назвали зодіакальні пари, які не зможуть бути разом, які б вони для цього зусилля не докладали. Крім рис характеру, які повинні бути схожими або ж – протилежними, для гармонії у відносинах також важливі і знаки Зодіаку, під яким народилися партнери.

Існують пари, які можуть витратити багато часу на те, щоб знайти взаєморозуміння і, зрештою, все одно їм світить розчарування і розставання. Астрологи назвали зодіакальні спілки, яким не варто витрачати час на спроби врятувати стосунки.

Овен і Рак. Овни відверті і прямолінійні, вони практично завжди роблять тільки те, що хочуть вони самі. Представники цього знака діють швидко, планують багато справ і не люблять витрачати час даремно. Ракам таке сприйняття життя складно прийняти, і вони не зможуть навчиться взаємодіяти з такими натурами, так як Раки чутливі люди, які люблять турботу і увагу. У Овнів просто не вистачить терпіння на Раків.

Телець і Стрілець. Спочатку відносини цих двох знаків виглядають відмінно і при певній взаємодії, з представників цих двох знаків можуть вийти відмінні друзі або партнери по бізнесу. А ось як тільки ці відносини візьмуть романтичний відтінок – все розвалиться, так як Телець не зможе знайти необхідної стабільності та безпеки поряд з Стрільцем, а Стрільці дуже волелюбні й незалежні, щоб дати своєму партнерові відчуття прихильності і вірності.

Близнюки і Діва. Представники цих двох знаків Зодіаку можуть звести один одного з розуму в прямому сенсі слова. З них навіть близькі друзі не вийдуть, настільки вони несумісні один з одним. Близнюки люблять спонтанність і їх поведінка не підкоряється ніяким нормам, вони не особливо сильні в організації та плануванні. А Діви хочуть позначення напрямку і впевненість у своєму партнері. Крім того, вони неспокійні і хочуть, щоб все відбувалося так, як їм хочеться. Ця владність буде постійно виводити із себе Близнюків.

Знаки Зодіаку, які приречені на розлучення (Колаж РБК-Україна)

Лев і Скорпіон. Представники цих двох знаків дуже владні натури і між ними буде постійна боротьба за владу. Вони не зможуть поступатися один одному, але при цьому будуть намагатися все контролювати. Між ними практично неможливі компроміси, так вони будуть обидва прагнути зробити все по-своєму.

Козеріг і Водолій. Спочатку ця пара буде здаватися ідеальною, оскільки представники цих знаків Зодіаку прагматичні, розумні, знають, чого хочуть від життя. Але саме ця схожість і розвалить відносини, так як їм в партнери потрібні ті, хто від них відрізняються, хто зможе згладити гострі кути і доповнити, а не протистояти. В майбутньому вони швидко набриднуть одне одному і, якщо вчасно не розійдуться – будуть мучити один одного.

Терези і Риби. Терези нерішучі і готові у всьому поступатися своєму партнеру, а Риби – романтики і мрійники. У такому союзі буде не вистачати того, хто буде більш приземлено дивитися на світ і хотіти будувати фундамент. Представники цих знаків можуть стати хорошими друзями, так як в їх союзі не вистачає реаліста, який буде міцно стояти на ногах і підтримувати свого партнера.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи розповіли, до яких шкідливих звичкок схильні знаки Зодіаку.

А також розповідали про те, що астролог зробив попередження про небезпеку в останні дні травня.