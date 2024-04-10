"Никто не знает, что будет завтра": Зеленский сказал, уедет ли из Украины

Владимир Зеленский сказал, уедет ли из Украины

"В начале российского вторжения два года назад я тоже был в это время в Киеве. Вы отказались бежать за границу со словами, цитирую: "Мне нужно оружие, а не такси". Отказались ли бы вы от нового предложения США уехать, чтобы спасти себя и свою семью, если бы ситуация здесь ухудшилась?" - спросил журналист президента Украины.

"Если ситуация станет сложнее, чем была? Я не уверен, что это уместный сигнал для всех, а не только для меня. Я думаю, что самая тяжелая ситуация осталась в прошлом. Это мое мнение. В первую очередь. Самый плохой период уже позади", - отметил Зеленский. .

Владимир Зеленский сказал, уедет ли из Украины (фото: president.gov.ua)

"Но ситуация вполне может ухудшиться", - подметил журналист

Да, вы правы. Никто не знает, что будет завтра. Правда? А мы живем сегодня. И боремся сегодня. Мы живем одним днем. Но я не могу, и никогда не поступлю так, я не могу покинуть свою страну. обстоятельств", - сказал Владимир в интервью.