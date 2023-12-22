Никто не догадается! Адвокат рассказал о новом хитром способе вручения повесток

Мобилизация в Украине продолжается, а повестки военнообязанным мужчинам могут вручать разными способами. Уже известно о новом неожиданном способе, который может остановить обращение корреспонденции на Укрпочте.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новое видео адвоката Романа Симутина.

В чем хитрость нового способа

По словам адвоката, способ заключается в ловкости рук. Все потому, что на этот раз все делается руками обычных почтальонов, от которых совсем не ждешь сюрпризов.

"Способ не оригинален, он просто хитроват и явно реализуется по указанию", - говорится в сообщении.

Также Симутин отметил, что это скоро остановит обращение корреспонденции на Укрпочте.

В частности, разновидностей способов есть столько, насколько хватает воображения. Например, на Viber может прийти уведомление о получении заказного письма от какой-либо службы ГСЧС или в почтовом ящике вы находите уведомление о получении письма от городского совета или банка. Или вам могут звонить по почте и сообщают о письме от какой-то "коммунальной конторы".

После того, как вы пришли на почту, вам сначала дают подписаться на "корешке". Люди обычно так и делают - ставят подпись, забирают письмо, а уже потом читают.

Лишь небольшой процент людей сначала читают, а уже потом ставят подпись.

Что вы получаете в результате

После того, как человек забирает конверт и видит в графе отправителя - Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Симутин отмечает, что прежде чем подписывать, следует тщательно ознакомиться с документом.