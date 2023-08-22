Никто не идеален: почему нужно немедленно избавиться от перфекционизма

Чем опасен перфекционизм

Перфекционист - это человек, имеющее перед собой цели, которые труднодоступны. Такой человек будет стараться всеми возможными и невозможными способами добиться требуемого результата.

Перфекционистами называют людей, стремящихся к совершенству.

На первый взгляд, может показаться, что перфекционизм помогает и "мотивирует" быть усердным и действовать безупречно. Однако на самом деле такая черта влечет за собой серьезные "побочные реакции":

зависимость от оценки других

недовольство своей работой, обучением

страх ошибиться

страх критики в свой адрес и неспособность защитить себя

постановка чужих интересов выше своих

невозможность строить отношения с людьми из-за неумения им доверять

Что делать

Примите свои ошибки

По словам специалиста, никто не идеальный, и это абсолютно нормально. Помните, что ошибки - это возможность учиться и расти.

Поэтому не следует стремиться к идеальности.

Ставьте реалистичные цели

Поставьте перед собой задачи, которые вам действительно по силам выполнить. Пытаться достичь идеальности во всем может вызвать большой стресс.

Определяйте приоритеты

Психолог говорит, что некоторые задачи могут быть важнее других. Не тратьте слишком много времени на мелочи, когда есть более важные дела.

Неудачи

Необходимо помнить, что неудачи - это часть жизни человека. Важно уметь встать после падения, двигаться дальше и достигать вершин.

Медитация

Сосредоточенность и медитация могут помочь успокоить разум и снизить тревожность, связанную с перфекционизмом. Такие способы действительно могут помочь.

Обращайтесь к профессионалу

Если вы чувствуете, что перфекционизм становится настоящей проблемой для вашего психического здоровья, не стесняйтесь обратиться к психотерапевту. Профессионал поможет решить проблему.

Главным в жизни есть здоровье и удовольствие от того, что вы делаете. Позвольте себе быть человеком со своими сильными сторонами и недостатками. Пусть ваш путь достижений будет веселым и насыщенным.