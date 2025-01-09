"Ничего само собой там не вытянется". Тренер объяснил, можно ли детей ограничивать в еде

Правильное питание и физическая активность являются ключевыми факторами в формировании здорового образа жизни ребенка. Однако вопрос об ограничении в еде для детей вызывает немало споров. Нужно ли ограничивать ребенка в еде, если у него есть лишний вес? Как это влияет на рост и развитие?
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.
Как отмечает Виктор, основная причина детского ожирения - переедание. К этому добавляются генетика, нездоровые пищевые привычки, низкая физическая активность, стресс и недосыпание. Родители несут ответственность за то, что ест ребенок, и как он проводит свое время.
"Ничего само собой там не вытянется. Ребенок - это пластилин, из которого мы формируем будущее. Пищевые привычки, которые формируются в детстве, могут оставаться на всю жизнь. Поэтому важно с раннего возраста приучать детей к здоровому образу жизни", - отмечает специалист.
Многие родители боятся, что ограничение в еде может повлиять на рост ребенка. Однако исследования показывают, что снижение калорийности рациона, даже при дефиците калорий до 15%, не препятствует росту детей.
"На самом деле для роста организму требуется очень малое количество дополнительной энергии - около 1% от общей калорийности рациона. Даже при дефиците калорий дети растут", - отмечает эксперт.
Сбалансированное питание
Рацион ребенка должен включать продукты с высоким индексом сытости - белковые продукты, овощи и фрукты. Важно уменьшить количество сладостей, газированных напитков и обработанных продуктов.
Физическая активность
Вместо гаджетов - спортивные секции, прогулки на свежем воздухе, игры во дворе. Инвестируйте в обычный самокат или велосипед вместо электросамокатов.
Формирование пищевых привычек
Вместо того, чтобы наполнять холодильник вредной пищей, обеспечьте доступ к полезным перекусам - овощам, фруктам, йогуртам.
Контроль калорийности
Для снижения веса установите небольшой дефицит калорий, но обеспечьте ребенка достаточным количеством белков, чтобы предотвратить истощение.
Ожирение в детстве значительно повышает риск ожирения во взрослом возрасте. Это может привести к проблемам со здоровьем, таким как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, нарушение обмена веществ.
Родители играют ключевую роль в формировании здоровых привычек своих детей. Правильный подход к питанию и активному образу жизни поможет ребенку быть здоровым, счастливым и успешным.
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