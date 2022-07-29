ua ru
Пт, 29 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Там немає нічого шкідливого: чому майонез варто виключити з "запрещьонкі"

Новость на русском →
П'ятниця 29 липня 2022 09:29
Там немає нічого шкідливого: чому майонез варто виключити з "запрещьонкі" Фото: Майонез насправді не шкідливий (freeepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Багато людей демонізують майонез, каву, картоплю та інші продукти, вважаючи їх вживання дуже шкідливими.

Чому майонез варто прибрати із заборонених продуктів розповів тренер і експерт з харчування Віктор Мандзяк.

Що такий майонез

"Майонез - це сума його складових: масло, яєчні жовтки, цукор, сіль, оцет, Емульгатори, стабілізатори, консерванти і т.д. Масло, особливо якесь екзотичне, на кшталт оливкової - щось дуже корисне. А ось в складі майонезу – фу, кака. Яєчні жовтки - всього корисного, але як тільки вони потрапляють в майонез, стають отрутою. Сіль, яка в природному вигляді міститься в м'ясі – нормально, а в майонезі – біла смерть. Цукор у фруктах корисний, а доданий в майонез – жах. Оцет в закрутках просто смачно, а в майонезі – кара небесна", - з іронією написав Віктор.

Заборона веде до зриву

Вся річ у тому, якщо ви забороните собі безліч улюблених продуктів, ви будете постійно зриватися і переїдати ними.

В кожному окремому інгредієнті майонезу насправді немає нічого шкідливого.

Але пам'ятайте, що, звичайно, майонез дуже калорійний. У 100 грамах соусу міститься 621 калорія. Але знайте міру, як і в усьому.

"Тому дотримуйтеся міри. Вся трагікомедія в тому, що супер-мега корисне оливкова олія, в якому калорій набагато більше (884 ккал), люди щедро ллють в салати, адже корисно. Логіка наступна: якщо продукт корисний, чим більше я його в себе запхати – тим більше користі отримаю. Переконання, такі переконання...",- написав експерт.

Як ми раніше писали, тренер назвав 5 секретів, які точно допоможуть вам схуднути.

А також ми повідомляли, що тренер розвінчав один з міфів про сухофрукти і схуднення.

Читайте РБК-Україна в Google News
майонез
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя