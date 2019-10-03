Нічого страшного не станеться: Комаровський розповів про кір у немовлят

Доктор Комаровський розповів про те, чи потрібно вакцинувати дитину, яка вже перенесла кір до строку першого щеплення, що за календарем роблять в один рік.

До педіатра звернулися батьки 11-місячної дитини, яка у шість місяців перехворіла на кір. Але тепер прийшов час робити щеплення.

Євген Олегович на особистому сайті роз'яснив, що дитина, яка перехворіла на кір, щеплення від цього інфекційного захворювання не потребує. Але справа в тому, що в рік дітям роблять комплексне щеплення від кору, краснухи, паротиту (КПК).

Комаровський розповів, чи потрібне щеплення КПК дитині, яка перехворіла на кір (фото: facebook.com/WHO)

А в нашій країні монощеплень (окремо від кожної хвороби) не роблять. Тому дитині все ж необхідно зробити КПК, і це безпечно, - стверджує педіатр.

"Якщо людина перехворіла на кір і отримає щеплення від кору - нічого з нею не станеться. Просто ми введемо дитині коровий компонент, до якого вже є антитіла. Імунітет трохи посилиться, але нічого поганого не станеться", - заявив Коморовський.