Нет войне. Почему украинцам нельзя быть пацифистами и "любить всех"

Как известно, пацифизм - идеология осуждения любой войны и отказа от нее как инструмента внешней политики. Но можно ли быть пацифистами на фоне полномасштабного вторжения "соседа" в наши дома? Стоит ли "любить всех", несмотря на смерть и разрушение, боль и отчаяние?
Почему настроения пацифистов и реалии современной Украины отвергают любую мысль о прощении - читайте дальше в материале Styler.
Вероятно еще во времена первобытного строя были те, кто умел воевать и наступал, и те, кто принимал свою участь, не желая проливать чью-либо кровь.
С зарождением христианства пацифизм получил "законные" основания для существования. Ведь верующие люди сплошь и рядом отказывались воевать ради воображаемого мира во всем мире. Стойко воспринимали любые невзгоды и убийства как "наказание Божие" от рук неверных.
Автором известного нам всем термина "пацифизм" считают французского борца за мир Эмиля Арно. В рамках Х Всемирного конгресса сторонников мира в Глазго в 1901 году именно он предложил обозначать этим термином идеологию, осуждающую все виды войн.
По своей сути, пацифизм:
Параллельно с пацифизмом в мире сформировалась философия "ненасилия" - альтернатива пассивному восприятию угнетения и вооруженного ему противостояния.
Среди методов "ненасильственного сопротивления":
Примерами применения ненасилия стали, в частности, борьба Махатмы Ганди за независимость Индии и Мартина Лютера Кинга за гражданские права афроамериканцев.
Пацифисты в целом стоят на позиции морального осуждения всяких войн и настаивают на необходимости мирного урегулирования конфликтов между государствами и народами.
В то же время условно пацифистов можно разделить на несколько типов:
Считается, что первые пацифистские организации возникли в Великобритании и США после наполеоновских войн. Во время Первой и Второй мировых войн враждующие государства активно способствовали функционированию движений, пользовавшихся риторикой пацифистов с целью внутреннего ослабления врага.
В нашем государстве в 2019 году было основано Украинское движение пацифистов (УДП) - общественную организацию для адвокации и реализации прав человека на мир и на добросовестный отказ от военной службы, ненасильственной защиты от агрессии и принуждения воевать, общественного контроля и сокращения сектора безопасности и обороны.
Украинские пацифисты, согласно их уставу, пытаются:
Несмотря на все "миротворческие" действия россиян, убийства военнослужащих и уничтожение гражданского населения, некоторые пацифисты в Украине с болью и жалостью рассказывают, как плачут матери солдат. Призывают не оказывать сильное сопротивление агрессору и примириться с ним (даже и на его условиях). Одним словом, пропагандируют мир любой ценой.
Однако можно ли быть пацифистом сегодня, в условиях полномасштабного вторжения врага на территорию нашей Родины?
Современный "украинский пацифизм" - импортирован из РФ. Его там организовывают, поддерживают и стимулируют. Российская пропаганда, промыв мозги собственному населению и деформировав человеческие ценности, пытается сделать то же с нашими гражданами.
Российские ИПСО (информационно-психологические спецоперации) - тонкая работа. На их реализацию не жалеют финансовых и информационных ресурсов. Инструментами не брезгуют никакими.
Об этом свидетельствуют, в частности, попытки многих "хороших русских" восстановить давно прекращенные отношения со своими родственниками из Украины. Обещания "помочь", а также призывы "остановить бесполезное кровопролитие".
Враг не имеет успехов на поле боя, поэтому ищет какие-либо способы дестабилизировать ситуацию в Украине, нарушить устойчивость украинских защитников и веру в победу их семей.
Идеология пацифизма имеет право на существование в мирное время, когда речь идет о недопущении войны. Однако когда война уже началась, пацифистская пропаганда становится разновидностью предательства.
У настоящих патриотов пацифистские настроения вызывают не сочувствие к врагу. Только ненависть.
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