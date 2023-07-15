Нет войне. Почему украинцам нельзя быть пацифистами и "любить всех"

Как известно, пацифизм - идеология осуждения любой войны и отказа от нее как инструмента внешней политики. Но можно ли быть пацифистами на фоне полномасштабного вторжения "соседа" в наши дома? Стоит ли "любить всех", несмотря на смерть и разрушение, боль и отчаяние?

Почему настроения пацифистов и реалии современной Украины отвергают любую мысль о прощении - читайте дальше в материале Styler.

Кое-что из истории

Вероятно еще во времена первобытного строя были те, кто умел воевать и наступал, и те, кто принимал свою участь, не желая проливать чью-либо кровь.

С зарождением христианства пацифизм получил "законные" основания для существования. Ведь верующие люди сплошь и рядом отказывались воевать ради воображаемого мира во всем мире. Стойко воспринимали любые невзгоды и убийства как "наказание Божие" от рук неверных.

Автором известного нам всем термина "пацифизм" считают французского борца за мир Эмиля Арно. В рамках Х Всемирного конгресса сторонников мира в Глазго в 1901 году именно он предложил обозначать этим термином идеологию, осуждающую все виды войн.

По своей сути, пацифизм:

пропаганда мира

отказ от решения проблем вооруженным путем

неучастие граждан в войнах

бойкотирование военной службы

пренебрежение военной героикой

Параллельно с пацифизмом в мире сформировалась философия "ненасилия" - альтернатива пассивному восприятию угнетения и вооруженного ему противостояния.

Среди методов "ненасильственного сопротивления":

разные формы образования и воспитания

несотрудничество

гражданское неповиновение

ненасильственное прямое действие

коммуникация через средства массовой информации

Примерами применения ненасилия стали, в частности, борьба Махатмы Ганди за независимость Индии и Мартина Лютера Кинга за гражданские права афроамериканцев.

Типы пацифистов

Пацифисты в целом стоят на позиции морального осуждения всяких войн и настаивают на необходимости мирного урегулирования конфликтов между государствами и народами.

В то же время условно пацифистов можно разделить на несколько типов:

сторонники абсолютного пацифизма (убеждены, что человеческая жизнь имеет абсолютную ценность и отбирать ее нельзя ни при каких обстоятельствах - ни на войне, ни во время самообороны)

условные пацифисты (верят, что ни война, ни насилие не могут решить ни одну проблему, однако принимают тот факт, что при определенных обстоятельствах война - лучше, чем другая "мрачная" альтернатива)

избирательные пацифисты (готовы активно бороться за полное запрещение любого оружия массового уничтожения, но вполне допускают возможность и необходимость применения при определенных условиях обычного оружия)

"Нет войне" на уровне организаций

Считается, что первые пацифистские организации возникли в Великобритании и США после наполеоновских войн. Во время Первой и Второй мировых войн враждующие государства активно способствовали функционированию движений, пользовавшихся риторикой пацифистов с целью внутреннего ослабления врага.

В нашем государстве в 2019 году было основано Украинское движение пацифистов (УДП) - общественную организацию для адвокации и реализации прав человека на мир и на добросовестный отказ от военной службы, ненасильственной защиты от агрессии и принуждения воевать, общественного контроля и сокращения сектора безопасности и обороны.

Украинские пацифисты, согласно их уставу, пытаются:

отстаивать право человека на отказ убивать (речь идет и о "законном праве" на отказ от военной службы "по мотивам совести, согласно международным стандартам прав человека")

остановить войну в Украине и все войны в мире (речь идет о немедленном прекращении огня, честных инклюзивных мирных переговорах и построении ненасильственного общества)

строить мир (речь идет о помощи мирным людям выжить и жить мирно и счастливо)

Можно ли сегодня быть пацифистом?

Несмотря на все "миротворческие" действия россиян, убийства военнослужащих и уничтожение гражданского населения, некоторые пацифисты в Украине с болью и жалостью рассказывают, как плачут матери солдат. Призывают не оказывать сильное сопротивление агрессору и примириться с ним (даже и на его условиях). Одним словом, пропагандируют мир любой ценой.

Однако можно ли быть пацифистом сегодня, в условиях полномасштабного вторжения врага на территорию нашей Родины?

Современный "украинский пацифизм" - импортирован из РФ. Его там организовывают, поддерживают и стимулируют. Российская пропаганда, промыв мозги собственному населению и деформировав человеческие ценности, пытается сделать то же с нашими гражданами.

Российские ИПСО (информационно-психологические спецоперации) - тонкая работа. На их реализацию не жалеют финансовых и информационных ресурсов. Инструментами не брезгуют никакими.

Об этом свидетельствуют, в частности, попытки многих "хороших русских" восстановить давно прекращенные отношения со своими родственниками из Украины. Обещания "помочь", а также призывы "остановить бесполезное кровопролитие".

Враг не имеет успехов на поле боя, поэтому ищет какие-либо способы дестабилизировать ситуацию в Украине, нарушить устойчивость украинских защитников и веру в победу их семей.

Идеология пацифизма имеет право на существование в мирное время, когда речь идет о недопущении войны. Однако когда война уже началась, пацифистская пропаганда становится разновидностью предательства.

У настоящих патриотов пацифистские настроения вызывают не сочувствие к врагу. Только ненависть.