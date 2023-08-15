Ни слезами, ни мольбами. Этими знаками Зодиака невозможно манипулировать

Близнецы

Мужчины этого знака не поддаются ни шантажу, ни слезам. Все попытки манипуляций терпят крах. Их не могут растрогать даже близкие люди.

Если шеф или коллеги попытаются оказать на Близнецов малейшее психологическое давление, они быстро простятся с ними, отправившись на поиски лучшей работы.

Стрелец

Мужчина-Стрелец - ценитель свободы и независимости. Представитель этого знака сам не любит манипулировать другими людьми, потому остро реагирует на попытки окружения управлять им.

В таких случаях жизнерадостный и милый Стрелец превращается в разъяренного тигра. Он выразится очень грубо и резко, выведя на чистую воду все коварные замыслы. После этого откажется от какого-либо общения с манипулятором.

Водолей

Мужчина-Водолей делает все назло другим просто так, по принципу. Врожденная бунтарская натура этого знака никогда не позволит ему танцевать под чужую дудку.

На малейшую манипуляцию, этот знак быстро нанесет ответный удар. Если попытаться надавить на него слезами и жалобами, то Водолей этого не будет терпеть и просто уйдет.