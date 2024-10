Необычные ритуалы: 5 звезд со странными привычками

Меган Фокс не умрет, если будет слушать Бритни

Актриса Меган Фокс в интервью Келли Кларксон в 2021 году призналась, что очень боится летать, но успокаивает себя, слушая поп-песни из своей молодости, помогающие ей справиться с нервами.

"Я включала определенную музыку, и просто знала, что со мной ничего не произойдет. Для меня это была Бритни Спирс", - рассказала она, добавив с юмором: "Ты же не встретишь Бога под песню "Ой, крошка, крошка".

Меган Фокс (фото: Getty Images)

Кит Харингтон и карета скорой помощи

Актер "Игры престолов" Кит Харингтон описал себя как человека со многими признаками ОКР, признавшись легко поддающимся предрассудкам Джимми Феллону. Однако у него есть одна особенно необычная привычка.

"Каждый раз, когда я вижу скорую, мне нужно почесать себя "там", - рассказал он ведущему. "Видимо, это приносит удачу людям. Это итальянская традиция."

Феллон, смеясь, ответил: "Это совсем не традиция. Кто-то вас обманул".

Кот Харрингтон (фото: instagram.com/kitharingtonn)

Джеймс МакЭвой говорит "белый кролик" раз в месяц

Актер Джеймс МакЭвой рассказал, что его самый стойкий предрассудок передала ему бабушка.

"Каждого первого числа месяца я должен сказать "белый кролик" первому увидевшему человеку", - поделился он в интервью Today Online.

Джеймс МакЕвой (фото: instagram.com/jamesmcavoyrealdeal​​)

Хайди Клум ходила с пакетом молочных зубов

В интервью австралийскому подкасту "I've Got News For You" она поделилась, что ее мама хранила все потерянные в детстве молочные зубы и положила их в маленький мешочек. Этот мешочек модель носила с собой как талисман на удачу между модельными контрактами. Судя по ее успешной карьере, такая практика, похоже, работала.

Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Анджелина Джоли ест пауков

Анджелина Джоли время от времени любит есть насекомых и пауков. Более того, ее дети также не прочь перекусить жуками. Эту непривычную гастрономическую привычку актриса приобрела во время поездки в Камбоджу, где такие деликатесы, как сверчки, скорпионы и тарантулы, считаются обычной едой.

Анджелина Джоли (фото: Getty Images)