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В Николаеве восстановили разрушенный россиянами топ-университет: фото до и после

ЧНУ имени Петра Могилы отстроили после российских обстрелов (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Николаеве полностью восстановили знаменитый Черноморский национальный университет имени Петра Могилы, который входит в 50 лучших вузов Украины и в августе 2022 года пострадал в результате российских обстрелов.

Как выглядело помещение университета год назад, и как выглядит сейчас - смотрите ниже в материале Styler.

Как выглядит ЧНУ имени Петра Могилы сегодня

Как известно, основанное в 1996 году высшее учебное заведение прошлым летом подверглось двум ракетным обстрелам. Тогда четыре российские ракеты С-300 повлекли за собой разрушение главного корпуса университета и нанесли существенные потери материально-технической базе вуза.

29 августа 2022 еще одна ракета приземлилась в главном корпусе университета возле кабинета ректора…

В течение года коллектив университета упорно работал над восстановлением топ-учреждения высшего образования.

И, как можно увидеть на фото, предоставленных работниками вуза, отстроенные помещения стали еще лучше: учебные лаборатории, компьютерные классы, спортивные залы, читальные залы библиотеки, административные кабинеты.

"Несломленный университет несокрушимого города, который несмотря на все испытания в консолидированном рейтинге вузов Украины за 2022 год занял ведущее место, а среди заведений высшего образования Николаева первое место, полностью восстановлено!" - порадовали в ЧНУ.

Ниже предлагаем вам собственными глазами увидеть результаты восстановления вуза.

ЧНУ после российских обстрелов в августе 2022-го:

Университет после российских обстрелов (фото: ЧНУ имени Петра Могилы)

ЧНУ сегодня - после восстановления:

Восстановленный университет (фото: ЧНУ имени Петра Могилы)

Добавим, что сегодня Черноморский национальный университет имени Петра Могилы предоставляет качественные образовательные услуги, имеет шесть престижных факультетов и три мощных института, осуществляет подготовку по 31 современной и перспективной специальности и приглашает абитуриентов на обучение.

Ранее мы сообщали, что во Львове в медуниверситете возник громкий скандал.

Также мы писали, кто попал в рейтинг лучших вузов Украины.

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